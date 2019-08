„Artėja paskutiniojo teismo diena“: gyventojus išgąsdino žaibiškai užtemęs miestas

Didžiausias Brazilijos miestas San Paulas vieną popietę paskendo tamsoje, nes jį staiga užklojo tiršti visame žemyne degančių atogrąžų miškų dūmai.

Pirmadienį, 15 val., pakrantės metropolyje gyvenantys brazilai pamatė, kaip ilgiau nei valandai diena virto naktimi.

Good morning. Perhaps, you wanna know what the apocalypse is gonna look like? This was São Paulo, yesterday at 3pm #PrayforAmazonia pic.twitter.com/8uvSlZe1mO — André Só (@AndreTheSolo) August 20, 2019

Išsigandusių gyventojų (daugelis nesuprato, kas vyksta) socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti aptemęs miestas. „Artėja Paskutiniojo teismo diena“, – „Twitter“ parašė vienas naudotojas.

Ekspertai nurodė, kad šį reiškinį bent iš dalies sukėlė Pietų Amerikoje tyčia deginami miškai, norint atlaisvinti daugiau žemės žemdirbystei.

🌎Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS🌎 pic.twitter.com/P1DrCzQO6x — Shannon Sims (@shannongsims) August 20, 2019



„Dūmai atsklido iš didžiulių gaisrų, kelias dienas trunkančių Rondonijoje ir Bolivijoje, – „Globo TV“ sakė „Climatempo“ meteorologė Josélia Pegorim. – Šaltasis atmosferos frontas pakeitė judėjimo kryptį, ir jo vėjai atnešė dūmus į San Paulą.“

„Užtemimas“ įvyko tą pačią dieną, kai pasirodė pranešimų, jog šiais metais Brazilijos Amazonės atogrąžų miškus siaubia rekordinis gaisrų skaičius.

Šalies Nacionalinis kosmoso tyrimų institutas pareiškė, kad sausio–rugpjūčio mėnesiais aptiko daugiau nei 72 000 gaisrų. Tai didžiausias skaičius nuo 2013 m., kai buvo pradėti fiksuoti tokie duomenys. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., gaisrų atvejų padaugėjo 83 proc.

Nors Brazilijoje gaisrai dažnai kyla sausojo sezono metu, ekspertai mano, kad nemažai jų tyčia sukelia šalies gyventojai, tokiu būdu bandydami nelegaliai išnaikinti miškus, kad galėtų auginti gyvulius ir užsiimti žemdirbyste.

„Sausojo sezono metu susidaro itin palankios sąlygos ugniai plisti, tačiau ją tyčia arba netyčia užkuria žmonės“, – sakė Nacionalinio kosmoso tyrimų instituto mokslininkas Alberto Setzeris.

Vocês acham que tá ruim no AC?

Olha a situação de RO na estrada.... pic.twitter.com/adWO7ehq7w — karolis (@karol_bandeira) August 15, 2019

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose įamžinti Brazilijoje palei kelią siaučiantys miškų gaisrai.

Klimato kaitos ekspertų teigimu, nuo Amazonės atogrąžų miškų priklauso visos planetos ateitis.

Kadangi tai yra didžiausi atogrąžų miškai pasaulyje, jie sukaupia daugiausia anglies dioksido, lėtindami visuotinį atšilimą. Tyčia ar netyčia naikinant Amazonės atogrąžų miškus, sumažėja gamtos gebėjimas sugerti anglies dioksidą iš atmosferos.

Nepaisant šių faktų, kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro, iškovojęs šį postą pažadais iškirsti didelius atogrąžų miškų plotus žemės ūkiui vystyti, nekeičia savo pozicijos.

Praėjusią savaitę, prieš pasirodant naujiems duomenims, jis atleido Nacionalinio kosmoso tyrimų instituto vadovą dėl ginčų, susijusių su miškų kirtimo duomenimis. Instituto pateiktus skaičius jis pavadino „melu“.

Vėliau duodamas interviu „Reuters“, prezidentas sakė atmetantis nuogąstavimus dėl atogrąžų miškų, nes ūkininkams reikia žemės.

„Kadaise mane vadino Kapitonu Grandininiu pjūklu, – sakė jis. – Dabar esu Neronas, paskandinęs Amazonės džiungles liepsnose.“