„Naujausiais duomenimis, rinkimuose dalyvavo 1,260 mln., arba 48,63 proc., rinkėjų“, – sekmadienį vakare pranešė Centrinės rinkimų komisijos pirmininkas Tigranas Mukučianas. Šalies rinkimų įstatymas nenumato minimalaus rinkėjų aktyvumo tam, kad parlamento rinkimai būtų laikomi įvykusiais. Pirmalaikius parlamento rinkimus išprovokavo reformų siekiantis naujasis politinis lyderis Nikolas Pašinianas. Populiaraus buvusio žurnalisto, į valdžią atėjusio gegužę, po savaites trukusių taikių antivyriausybinių mitingų, reformų vajus įstrigo dėl parlamente dominuojančios ilgalaikio posovietinės šalies lyderio Seržo Sargsiano valdančiosios partijos nepritarimo. Pirminiuose rinkimuose dėl 101-os vietos parlamente varžėsi devynios politinės partijos ir du rinkimų blokai. Partijai patekti į parlamentą būtina sulaukti mažiausiai 5 proc., o rinkimų blokui – bent 7 proc. rinkėjų palaikymo. Rezultatų laukiama anksti pirmadienį. Rinkėjų aktyvumas Armėnijos parlamento rinkimuose 2003-aisiais siekė 51 proc., 2007 metais – 59,3 proc., 2012-aisiais – 62,3 proc., pernai – 60,9 procento.

