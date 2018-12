Susivienijimas „Mano žingsnis“, vadovaujamas N. Pašiniano partijos „Pilietinis susitarimas“, gavo 70,45 proc. balsų, o antra likusi partija „Klestinti Armėnija“ – tik 8,37 proc., suskaičiavus balsalapius 90 proc. apylinkių pranešė Centrinė rinkimų komisija. Centristiniam blokui „Mano žingsnis“ taip pat priklauso Misijos partija, vadovaujama žmogaus teisių aktyvisto Manuko Sukiasiano. Į parlamentą taip pat pateko maža liberali provakarietiška „Šviesiosios Armėnijos“ partija, gavusi 6,33 proc balsų, nurodė komisija. N. Pašinianas tapo premjeru gegužę po kelias savaites trukusių taikių protestų prieš vyriausybę, nuvertusių veteraną lyderį Seržą Sargsianą. 43 metų buvęs žurnalistas žadėjo išrauti išsikerojusią korupciją ir spręsti išplitusio skurdo problemą. Jis sulaukė didelio palaikymo neturtingoje Kaukazo valstybėje, turinčioje apie 3 mln. žmonių. Susiję straipsniai: Pirmieji oficialūs rinkimų Armėnijoje rezultatai rodo Pašiniano bloko pergalę Armėnijos rinkėjų aktyvumas parlamento rinkimuose – mažesnis nei 50 proc. „Po rinkimų vystysime Armėnijos demokratiją ir pasieksime, kad įvyktų ekonomikos revoliucija“, – žurnalistams sakė N. Pašinianas, atidavęs savo balsą. N. Pašiniano reformų vajų kelis mėnesius trikdė S. Sargsiano buvusi valdančioji Respublikonų partija, dominavusi Nacionaliniame susirinkime, kol vyriausybės vadovo tikslinis atsistatydinimas praeitą mėnesį išprovokavo surengti pirmalaikius rinkimus. Respublikonų partija per sekmadienį vykusius rinkimus tegavo 4,56 proc. balsų, tad neperžengė penkių procentų slenksčio ir nepateko į parlamentą. Praeitą savaitę N. Pašinianas pažadėjo „geriausius rinkimus, kokie kada nors yra buvęs Armėnijoje“, be balsų klastojimo ir rinkėjų bauginimo. Vienoje balsavimo apylinkėje Jerevano centre rinkėjai sakė optimistiškai vertinantys N. Pašiniano žadamus politinius pokyčius, taip pat liejo pyktį buvusių korumpuotų pareigūnų atžvilgiu. „Dėl revoliucijos pagaliau turėsime sąžiningus rinkimus“, – naujienų agentūrai AFP sakė 72 metų pensininkas Parzikas Avetisianas. „Balsavau už teigiamus pokyčius, žadamus Nikolo (Pašiniano)“, – pridūrė jis. Tuo metu 52 metų tapytojas Garnikas Arakelianas sakė: „Noriu, kad visi tie korumpuoti pareigūnai, daug metų apvaginėję ir žeminę mūsų žmones, būtų įkalinti.“ Balsavimui pasibaigus 20 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku rinkimų komisija pranešė, kad rinkėjų aktyvumas buvo nedidelis – 48,63 procento.

