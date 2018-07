„Dabar mūsų regione padėtis labai įtempta. Turiu omenyje Azerbaidžano politiką. Ir yra labai didelė karo tikimybė. Taigi, pasakiau, kad turime būti pasiruošę karui“, – N. Pašinianas sakė duodamas interviu, kurį trečiadienį paskelbė Rusijos radijas „Echo Moskvy“. Armėnijos lyderis pridūrė, kad „Rusija turi visus svertus, visas galimybes, kad neleistų (kilti) karui“. N. Pašinianas po derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu sakė, kad iškėlė klausimą dėl Azerbaidžanui Maskvos parduodamų ginklų. „Ginklų embargas yra kitas pokalbis, ir šį pokalbį tęsime ne vien su Rusija, bet ir Baltarusija, su kitais savo partneriais iš KSSO (Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos)“, – aiškino jis. Paklaustas „Echo Moskvy“, ar negalėtų pamėginti išsklaidyti įtampos su Baku tiesioginiu pokalbiu su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Aliyevu (Ilchamu Alijevu), su kuriuo buvo supažindintas V. Putino per neseniai Rusijoje vykusį Pasaulio futbolo čempionatą, N. Pašinianas atsakė: „Žinote, tai geras sumanymas, bet neturiu (jo) telefono numerio.“ N. Pašinianas taip pat patvirtino, kad jo sūnus atlieka karinę tarnybą ginčijamame Kalnų Karabacho regione, dėl kurio Armėnija ir Azerbaidžanas kariavo praeito amžiaus paskutiniame dešimtmetyje. „Tai taikingas žingsnis, nes manau, kad visi suprantame, jog siųsdamas savo sūnų į Karabachą nenoriu, kad ten prasidėtų karas“, – sakė premjeras.











