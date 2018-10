Anksčiau interviu televizijai „France 24“ N. Pašinianas sakė, kad pirmalaikiai rinkimai turi įvykti gruodžio 9-10 dienomis, „plius ar minus kelios dienos“. „Dėl šios priežasties turiu iki spalio 16 dienos atsistatydinti“, – pažymėjo jis. Jo atstovas Armanas Egojanas pirmadienį naujienų agentūrai „Interfax“ sakė, kad premjero atsistatydinimo terminas priklauso nuo pirmalaikių rinkimų datos. „Balsavimo diena kol kas nepaskirta“, – sakė A. Egojanas. Pagal Armėnijos konstituciją po premjero ir vyriausybės atsistatydinimo parlamento frakcijos turi per septynias dienas iškelti naują kandidatą į premjerus. Jei parlamentas vyriausybės vadovo neišrenka, vėl per septynias dienas organizuojami kiti premjero rinkimai. Jei premjeras neišrenkamas ir antrą kartą, parlamentas paleidžiamas. Pagal konstituciją pirmalaikiai parlamento rinkimai turi įvykti ne anksčiau kaip po 30 dienų ir ne vėliau kaip per 45 dienas po jo paleidimo. Kaip pranešta, N. Pašinianas ir partijos „Klestinti Armėnija“ pirmininkas, vienas stambiausių šalies verslininkų Gagikas Carukianas pasirašė memorandumą dėl pirmalaikių parlamento rinkimų gruodžio mėnesį, pagal kurį G. Carukiano parlamentinė frakcija „Carukian“ įsipareigojo nekelti kandidato į premjerus ir neremti jokio kito kandidato. Eksprezidento Seržo Sargsiano vadovaujamos Respublikonų partijos frakcija savo ruožtu pareiškė, kad premjero atsistatydinimo dėl pirmalaikių rinkimų atveju nekels savo kandidato. Šiuo metu 105 vietų Armėnijos parlamente yra keturios frakcijos. Opozicinė Respublikonų partijos frakcija turi 50 vietų. Frakcija „Carukian“ („Klestinti Armėnija“) turi 31, o nacionalistinės pakraipos Armėnijos revoliucinė federacija (ARF), dar žinoma kaip „Dašnakcutiun“ – septynis mandatus. Frakcijai „Išeitis“ (YELQ), suformuotai dalyvaujant premjero partijai „Pilietinis susitarimas“, priklauso devynios vietos. Aštuoni deputatai nepriklauso jokioms frakcijoms – Armėnijoje pasikeitus valdžiai jie pasitraukė iš Respublikonų partijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.