Kaip praneša naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas, opozicinio liberaliojo aljanso YELQ lyderio kandidatūrai, kuri buvo vienintelė pasiūlyta, Nacionalinis Susirinkimas pritarė 59 balsais prieš 42. Kad N. Pašinianas būtų išrinktas 105 vietų parlamente, jam reikėjo surinkti mažiausiai 53 balsus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.