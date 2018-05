„Problema praktiškai jau išspręsta, – sakė jis dešimtims tūkstančių demonstrantų, susirinkusių sostinėje Jerevane. – Visos frakcijos sakė paremsiančios mano kandidatūrą... Stabdome protestus ir pailsėsime.“ N. Pašinianas paragino demonstrantus ketvirtadienį susilaikyti nuo protesto akcijų ketvirtadienį, kad jos netrukdytų parlamento darbui. „Rytoj dirbsime parlamente“, – pareiškė Armėnijos opozicijos lyderis Jerevane. Šalies valdančioji Respublikonų partija anksčiau trečiadienį paskelbė, kad naujas balsavimas dėl premjero paskyrimo vyks gegužės 8 dieną. Partija taip pat nurodė, kad šiuose rinkimuose jos kandidato nebus, ir pažadėjo palaikyti kandidatūrą, kurią iškels trečdalis Nacionalinio susirinkimo deputatų. Opozicinės parlamento frakcijos nusiteikusios palaikyti Armėnijos protestų lyderį, „tautos kandidatą“ N. Pašinianą. Susiję straipsniai: Armėniją kausto neramumai: žmonės nori permainų Armėnijoje situacija kaista: blokuojami keliai, sutelkta riaušių policija Gegužės 1 dieną N. Pašinianas – vienintelis kandidatas į ministro pirmininko postą – gavo tik 45 iš būtinų 53 palaikymo balsų, nes valdančioji partija atsisakė jį palaikyti. Atsakydamas N. Pašinianas paragino protestuotojus blokuoti pagrindines transporto linijas ir paskelbti, jo žodžiais, „visuotinį streiką“. Gegužės 2-ąją dešimtys tūkstančių žmonių suplūdo į sostinę. Demonstruodami nepasitenkinimą dėl parlamento nepatvirtintos N. Pašiniano kandidatūros, jie blokavo gatves ir vyriausybės pastatus. Trečiadienį buvo uždarytos parduotuvės, sutrikdytas priemiestinių traukinių eismas. 42 metų N. Pašinianas nuo balandžio 13-osios vadovavo masinėms demonstracijoms, praeitą savaitę privertusioms atsistatydinti veteraną lyderį Seržą Sargsianą. Šis Respublikonų partijos politikas dešimtmetį dirbo prezidento poste ir buvo ką tik buvo išrinktas premjeru, turinčiu naujus, didesnius įgaliojimus. N. Pašiniano protestų judėjimas kaltino S. Sargsianą užgrobus valdžią ir tvirtino, kad jis nesugebėjo spręsti virtinės šalies problemų, tokių kaip korupcija, skurdas ir oligarchų įtaka.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.