„Taip, žinoma, esame pasirengę vadovauti savo šaliai“, – sakė N. Pašinianas per spaudos konferenciją Jerevane, paklaustas, ar yra pasiruošęs vadovauti šios Pietų Kaukazo valstybės vyriausybei. S. Sargsianas pirmadienį paskelbė apie savo atsistatydinimą po ilgiau kaip savaitę trukusių mitingų ir protesto akcijų prieš jo valdymą. Į šias pareigas jis buvo paskirtas praėjusią savaitę. Neseniai jis užbaigė savo antrą kadenciją prezidento poste. Siekti naujos kadencijos jis nebegalėjo. Žmonės išėjo į gatves pasmerkti S. Sargsiano pastangų išsaugoti valdžią užėmus premjero postą, į kurį kelią jam atvėrė 2015 metais priimtos prieštaringai vertinamos Konstitucijos pataisos, numatančios, kad Armėnija tampa parlamentine respublika su plačius įgaliojimus turinčiu ministru pirmininku. Laikinai eiti Armėnijos premjero pareigas buvo paskirtas Karenas Karapetianas, iki šiol dirbęs premjero pirmojo pavaduotojo poste.

