Kaip skelbiama pranešime, lėktuvas numuštas apie 10 val. 30 min. vietos laiku. Pilotas neišgyveno.

„Armėnų orlaivį Su-25 numušė turkų karinis lėktuvas F-16,.. atskridęs iš Azerbaidžano teritorijos“, – feisbuke parašė Armėnijos gynybos ministerijos atstovė Šušan Stepanian, pridūrusi, kad „armėnų pilotas herojiškai žuvo“.

Netrukus po šio pareiškimo naujienų agentūra „Bloomberg“ pranešė, jog Turkijos prezidento atstovas Fahrettinas Altunas paneigė, kad jo šalies oro pajėgos numušė armėnų karinį lėktuvą.

BREAKING: Armenian Ministry of Defense says a Turkish F-16 from Ganja airbase shot down an Armenian Su-25 fighter jet this morning, resulting in the death of the pilot. pic.twitter.com/KrggbqQYsL