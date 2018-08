Naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas pranešė, kad teismas nusprendė pakeisti kardomąją priemonę R. Kočarianui, nes buvęs šalies vadovas turi teisinę neliečiamybę. „Apeliacinis teismas paskelbė negaliojančiu Jerevano pirmosios instancijos teismo sprendimą argumentuodamas eksprezidento teisine neliečiamybe“, – žurnalistams pirmadienį sakė R. Kočariano advokatas Rubenas Saakianas. R. Kočarianas buvo paleistas teismo salėje. Jerevano pirmosios instancijos teismas liepos 28-ąją patenkino Armėnijos specialiosios tyrimų tarnybos prašymą suimti buvusį šalies prezidentą, kuris yra kaltinamas šalies konstitucinės tvarkos pažeidimu 2008 metais. Antrasis Armėnijos prezidentas, vadovavęs šaliai 1998–2008 metais, buvo suimtas dviem mėnesiams. Armėnijos specialioji tyrimų tarnyba kaltinimus R. Kočarianui pareiškė byloje dėl 2008 metų kovo 1 dieną įvykusios demonstracijos išvaikymo. Tą dieną buvo išvaikyta demonstracija, kurioje dalyvavo tūkstančiai žmonių, protestavusių prieš prezidento rinkimų, laimėtų Seržo Sargsiano, rezultatus. Vaikant protestuotojus, žuvo dešimt žmonių, o daugiau kaip 250 buvo sužeisti. 2008-aisiais dabartinis Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas buvo kandidato į prezidentus Levono Ter-Petrosiano rinkimų štabo narys. Po masinių neramumų 2008-ųjų kovo 1-ąją buvo paskelbta N. Pašiniano paieška, 2009-aisiais jis pasidavė pareigūnams. Metais vėliau jis buvo pripažintas kaltu dėl masinių neramumų organizavimo ir pasiųstas už grotų septyneriems metams. 2011-ųjų gegužę jis išėjo į laisvę paskelbus amnestiją. Anksčiau šiemet tapęs Armėnijos vyriausybės vadovu, N. Pašinianas pareiškė, kad būtina išnagrinėti „kovo 1-osios bylą“.

