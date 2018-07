Eksprezidentas apkaltintas šalies konstitucinės tvarkos pažeidimu. Demonstrantai, kuriuos smurtinėmis priemonėmis vaikė kariai ir policininkai, protestavo prieš įtariamą sukčiavimą per dviem savaitėmis anksčiau įvykusius prezidento rinkimus. Dėl kadencijų limito R. Kočarianas negalėjo dalyvauti rinkimuose, bet jo paremtas kandidatas Seržas Sargsianas buvo paskelbtas laimėtoju nepaisant skundų dėl balsų pirkimo ir daugkartinio balsavimo. S. Sargsianas Armėnijos prezidento poste dirbo 10 metų, o šiemet perėmė pagal reformas svarbesniu tapusį premjero postą. Po šešias dienas trukusių masinių protestų dėl jo paskyrimo premjeru jis atsistatydino. Antrasis Armėnijos prezidentas R. Kočarianas ketvirtadienį vakare duodamas interviu televizijai „Yerkir Media“ jam pateiktus kaltinimus pavadino „politiniu persekiojimu ir vendeta“. Jo teigimu, šie „sufabrikuoti“ kaltinimai yra bandymas neleisti jam dalyvauti pirmalaikiuose parlamento rinkimuose: „Dabartinė valdžia galvoja apie būsimus pirmalaikius rinkimus ir bando neutralizuoti mane. Mane nori atitraukti nuo politinių procesų... Pastaruosius 10 metų aš teigdavau, kad nenoriu užsiimti politika, tačiau čia toks atvejis, kai ne tu užsiimi politika, o politika užsiima tavimi.“ Pasak jo, jis kaip liudytojas buvo iškviestas į Specialiąją tyrimų tarnybą, bet atsisakė duoti parodymus, kai jo statusas buvo pakeistas į įtariamojo. „Kovosiu iki galo. Eisiu, sėsiu, bet kovosiu iki galo“, – sakė R. Kočarianas. Jis neigė jam pateiktus kaltinimus ir sakė, kad armijos susirėmimo su demonstrantais 2008 metais nebuvo.

