Šturmo lėktuvo Su-25 nuolaužos „buvo rastos kalnuose netoli Maraliko miesto“ vakariniame Širako regione, per „Facebook“ pranešė ministerijos atstovas Arcrunas Ovanisianas. „Žuvo du pilotai – pulkininkas leitenantas Armenas Babajanas ir majoras Movsesas Manukianas“, – nurodė jis. Lėktuvas dingo iš radarų ekranų antradienį ryte, praėjus kelioms valandoms nuo įprasto mokomojo skrydžio pradžios 10 val. 6 min. vietos (8 val. 6 min. Lietuvos) laiku, sakoma ankstesniame Gynybos ministerijos pranešime.

