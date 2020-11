Armėnijoje ketvirtą dieną tęsiasi protestai prieš ginčijamai vertinamą taikos susitarimą su Azerbaidžanu

N. Pašinianas apie taikos sutartį su Azerbaidžanu, sudarytą tarpininkaujant Maskvai, pranešė antradienį. Šiuo susitarimu buvo užbaigtos daugiau kaip šešias savaites trukusios intensyvios kovos dėl ginčijamo Kalnų Karabacho regiono. Per kovas žuvo mažiausiai 1 400 žmonių, o dešimtys tūkstančių gyventojų buvo priversti palikti namus.

Armėnija sutiko perduoti Azerbaidžanui dalį Kalnų Karabacho regiono teritorijos, o tai supykdė armėnus.

Penktadienį keli tūkstančiai protestuotojų susirinko Jerevano centre esančioje Laisvės aikštėje, dauguma laikė plakatus su užrašais „Nikolas išdavikas“.

„Kas tu toks esi, kad atiduotum mūsų žemes, neturėjai jokios teisės to daryti!“ – per garsiakalbį šaukė vienas iš demonstrantų, kuris buvo sužeistas per kovas Kalnų Karabache.

„Mūsų kariai kovėsi didvyriškai“, – kreipdamasis į minią sakė jis.

„Vyras, kuris pasirašė šį susitarimą, neturi teisės gyventi mūsų šalyje. Mums reikia lyderio, kuris pakeis šį gėdingą susitarimą į geresnį“, – sakė Vardanas Voskanianas iš opozicijos partijos „Tėvynė“.

Kalnų Karabachas beveik prieš 30 metų paskelbė nepriklausomybę nuo Azerbaidžano, tačiau ji nebuvo pripažinta tarptautiniu mastu. Regione gyventojų daugumą sudaro etniniai armėnai.

Kovos tarp Azerbaidžano ir armėnų atsinaujino rugsėjo pabaigoje.