N. Pašinianas vadovavo tūkstančių savo šalininkų eitynėms Armėnijos sostinės gatvėmis iki centrinės Respublikos aukštės. „Norėčiau pranešti jums, kas buvo padaryta nuo to laiko, kai prieš šimtą dienų buvau išrinktas ministru pirmininku“, – mitingo dalyviams sakė vyriausybės vadovas. Politikas, keletą savaičių vadovavęs prieš tuometę vyriausybę nukreiptoms demonstracijoms, gegužę buvo paskirtas premjeru ir pažadėjo išguiti kyšininkavimą valstybės aparate. Jo kovos su korupcija priemonės supykdė Maskvą, svarbiausią Armėnijos sąjungininkę gynybos srityje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas praėjusį mėnesį paragino Jerevaną nepersekioti buvusių valdžios pareigūnų. Susiję straipsniai: Armėnijos eksprezidentas Kočarianas paleistas į laisvę Armėnijos eksprezidentas apkaltintas dėl gyvybių nusinešusių veiksmų prieš protestuotojus S. Lavrovo perspėjimas nuskambėjo, kai Armėnijos eksprezidentas Robertas Kočarianas buvo apkaltintas bandymais paveikti 2008-ųjų rinkimus jo prorusiško įpėdinio naudai. Armėnijos URM netrukus pamėgino užtikrinti Maskvą, kad šios Kaukazo valstybės užsienio politikos prioritetas tebėra draugiškų santykių su Rusiją plėtojimas. „Norėtume, kad mūsų strateginė partnerė Rusija ir kitos valstybės gerbtų mūsų naująją vyriausybę ir nesikištų į mūsų vidaus reikalus. Ne jų reikalas, kas baudžiamąja tvarka persekiojamas Armėnijoje“, – per penktadienį surengtą mitingą sakė 24 metų studentas Aramas Amarianas. R. Kočarianui buvo skirtas kardomasis kalinimas, bet pirmadienį buvo paleistas ir paskelbė grįžtąs į politiką. Analitikų teigimu, prorusiškas buvęs lyderis mėgina sutelkti opozicijos jėgas prieš N. Pašiniano vyriausybę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.