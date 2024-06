Armėnija paskelbė pripažįstanti Palestinos valstybę

Karas Gazos Ruože kilo po to, kai „Hamas“ spalio 7 d. užpuolė Pietų Izraelį. Per smogikų išpuolį žuvo 1 194 žmonės, daugiausia civiliai, rodo oficialiais Izraelio duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai. Be to, „Hamas“ pagrobė 251 įkaitą. Reaguodamas į ataką, Izraelis inicijavo atsakomąjį puolimą, per kurį Gazos Ruože, anot šios „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos, iki šiol žuvo daugiau nei 37 000 žmonių, taip pat daugiausia civiliai.