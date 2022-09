Armėnija pagalbos kreipėsi į Rusiją: padėtis itin įtempta

Armėnijos vyriausybė kreipėsi į Rusiją, kad suaktyvintų abiejų šalių draugystės, bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos sutartį, rašo agentūra „Novosti-Armenia“. Toks sprendimas buvo priimtas Armėnijos premjerui Nikolui Pašinianui surengus Saugumo Tarybos posėdį.

Armėnija ir Rusija antradienį susitarė dėl bendrų veiksmų siekiant stabilizuoti padėtį Armėnijos ir Azerbaidžanu pasienyje po mirtinų susirėmimų naktį, pranešė Jerevano pareigūnai.

Armėnijos gynybos ministras Surenas Papikianas ir Rusijos kolega Sergejus Šoigu „kalbėjosi telefonu ir aptarė Azerbaidžano agresiją prieš suverenią Armėnijos teritoriją“, sakoma Jerevano gynybos ministerijos pranešime ir priduriama, kad jiedu „sutarė imtis būtinų veiksmų padėčiai stabilizuoti“.

Armėnijos gynybos ministerija pranešė, kad 8 valandą ryto vietos laiku padėtis Armėnijos ir Azerbaidžano pasienyje išlieka itin įtempta, esą tęsiasi poziciniai mūšiai.

Armėnijos pareigūnai pranešė, kad Azerbaidžano pajėgos mėgina veržtis į Armėnijos teritoriją.

„Azerbaidžano pajėgos ir toliau naudoja artileriją, minosvaidžius ir bepiločius orlaivius (...) smogdamos karinei ir civilinei infrastruktūrai. Priešas bando veržtis (į Armėnijos teritoriją)“, – sakė Gynybos ministerija Jerevane po naktį pasienyje vykusių susirėmimų, per kuriuos žuvo abiejų šalių karių.

N. Pašinianas antradienį skambino pasaulio lyderiams ir reikalavo „adekvačios reakcijos“, Jerevanui pareiškus, kad Azerbaidžano pajėgos mėgina veržtis į Armėnijos teritoriją, pranešė jo biuras.

BREAKING UPDATE: Russian-brockered ceasefire reported between Azerbaijan and Armenia. Awaiting official confirmation.