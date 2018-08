Trečiadienį ryte Arizonos valstijos Kapitolijaus muziejaus rotondoje, kur J. McCainas bus pašarvotas, rengiama privati ceremonija. Jos metu kalbės gubernatorius Dougas Ducey, buvęs JAV senatorius Jonas Kylas, JAV senatorius Jeffas Flake'as; pirmą kartą po J. McCaino mirties viešumoje pasirodys jo šeimos nariai. Ilgametis senatorius iš Arizonos nuo smegenų vėžio mirė šeštadienį, būdamas 81 metų. Trečiadienį po pietų Kapitolijus bus atvertas visuomenės nariams, norintiems pareikšti pagarbą velioniui. Atsisveikinimas tęsis tol, kol bus eilėje laukiančių žmonių, pirmadienį sakė buvęs J. McCaino prezidentinės kampanijos vadovas Rickas Davisas (Rikas Deivisas). Susiję straipsniai: Linkevičius vyksta į JAV pagerbti McCaino Vakarų politikai reiškia užuojautą dėl JAV senatoriaus McCaino mirties Kai kurie Arizonos gyventojai J. McCainą kaip politikos veikėją matė visą savo gyvenimą. Arizonoje jis pirmą kartą buvo išrinktas 9-ojo dešimtmečio pradžioje, dirbo Atstovų Rūmuose, o paskui užėmė vietą Senate, kurioje ilgai dirbo buvęs respublikonų kandidatas į prezidentus Barry Goldwateris. Pastarąsias kelias dienas komandos rengė Kapitolijų lankytojams: nešiojo kėdes, valė pastatą, surinko dešimtis vėliavų. J. McCainas yra trečias per pastaruosius 40 metų asmuo, pašarvotas Arizonos valstijos Kapitolijaus muziejaus rotondoje. 2006-aisiais čia buvo pašarvota Arizonos valstijos senatorė Marilyn Jarrett, o 1980 metais – lengvaatletis, olimpinio aukso laimėtojas, Tusono gyventojas Jesse Owensas. Ketvirtadienį ryte Finikso gatvėmis iki Šiaurės Finikso baptistų bažnyčios, kur vyks gedulingos pamaldos, eis procesija. Visuomenė kviečiama rinktis palei procesijos maršrutą. Per pamaldas bus daug muzikos, skaitinių ir kalbų, įskaitant buvusio viceprezidento Joe Bideno pagarbos pareiškimą. Tarp parinktų muzikos kūrinių yra Brophy koledžo studentų ansamblio atliekama „Amazing Grace“ ir Franko Sinatros „My Way“. Iš ten J. McCaino palaikai bus nuvežti į Finikso tarptautinį oro uostą „Sky Harbor“ ir išskraidinti iš valstijos į Vašingtoną. Penktadienį su velioniu bus atsisveikinama JAV Kapitolijuje, o paskutinės laidotuvių pamaldos vyks Vašingtono nacionalinėje katedroje. Interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie J. McCaino laidotuvių ceremonijas, prašoma visas gėles siųsti į vieną veteranų ligoninę.

