Pasak kariškių, pilotas katapultavosi, jam ligoninėje buvo suteikta pagalba, o antradienį po pietų jis buvo išrašytas. Bazės pareigūnai nurodė, kad lėktuvas buvo pakilęs mokomajam skrydžiui, bet buvo nukreiptas į Leik Havasu Sičio oro uostą ir tūpdamas nulėkė nuo tako, o pilotas, kurio pavardė nenurodoma, katapultavosi. Štabo seržantė Jenna Bigham sakė negalinti pateikti informacijos, kodėl lėktuvas buvo nukreiptas. Pasak jos, Luke'o oro pajėgų bazės žmonės paims lėktuvą. Laikraštis „Today's News-Herald“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti, kad lėktuvui trūksta fuzeliažo „nosies“. Leik Havasu Sitis yra 216 km į šiaurės vakarus nuo Luke'o bazės, kuri įsikūrusi Finikso priemiestyje Glendeilyje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.