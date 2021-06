Arizonoje per lenktynes į dviratininkus įsirėžus pikapui sunkiai sužeisti šeši žmonės

Pasak policijos, po incidento kalnų miestelyje Šou Lou, esančiame maždaug už trijų valandų kelionės nuo Finikso, šeši žmonės buvo nugabenti į ligoninę; visi jie yra kritinės būklės.

Po avarijos gatvėje mėtėsi šalmai, batai ir sulaužyti dviračiai. Pikapo viršus ir šonai buvo apgadinti, viename iš langų matėsi kulkos palikta skylė.

Dar du žmonės patys nuvyko į ligoninę, pranešė miesto atstovė Grace Payne (Greis Pein). Vienas iš sunkiai sužeistų žmonių vėliau medicininiu sraigtasparniu buvo nuskraidintas į ligoninę Finikso apylinkėse.

35 metų įtariamasis taip pat hospitalizuotas; jis yra kritinės, bet stabilios būklės.

„Motyvų mes nežinome, – naujienų agentūrai AP sakė G. Payne. – Žinome, kad jis pasišalino iš įvykio vietos.“

Policijos duomenimis, pikapas „Ford“ apie 7 val. 25 min. vietos laiku įsirėžė į dviratininkus per kasmetines lenktynes „Bike the Bluff“ 93 km ilgio trasoje, o paskui pasišalino iš incidento vietos. Pareigūnai vijosi vairuotoją ir pamėgino jį sustabdyti, bet nepavykus to padaryti jį pašovė, nurodė vietos valdžia.

Pasak G. Payne, vairuotojas nepakluso jį sulaikyti mėginusiems pareigūnams, tačiau incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Taip pat nebuvo paviešintos įtariamojo ir nukentėjusiųjų tapatybės.

Anot pareigūnų, lenktynėse dalyvavo 270 žmonių.

Navahų apygardos šerifo biuras ir Arizonos visuomenės saugumo departamentas inicijavo tyrimą. Be to, buvo uždaryta pagrindinė Baltuosiuose kalnuose esančio miestelio gatvė.