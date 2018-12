Anot Kokonino apygardos šerifo biuro, mergaitės kūnas buvo rastas maždaug už 200 m nuo Pasagos Vingio regyklos. Iš šios lankytinos vietos atsiveria Kolorodo upės, tekančios netoli Arizonos ir Jutos sienos, pasagos pavidalo vingio įspūdinga panorama. Mergaitės artimieji apie jos dingimą toje vietoje pranešė pirmadienio popietę, o Arizonos viešojo saugumo departamento sraigtasparnis vėliau aptiko lavoną. Gelbėtojams pavyko jį ištraukti tik antradienio rytą. Šerifo pavaduotojai sako, kad 14-metė buvo atvykusi iš Kalifornijos San Chozės rajono. Jie mano, kad mergaitė nukrito per nelaimingą atsitikimą, tačiau tyrimas dar nebaigtas.

