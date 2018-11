65-erių Yvonne Woodard buvo nušauta į galvą sekmadienį savo namuose Ličfild Parke, esančiame į šiaurės vakarus nuo Finikso. Nužudymo akimirką ji žiūrėjo televiziją drauge su savo vyru. Seneliai buvo visaverčiai vaiko globėjai. Senelis sakė, kad jo žmona visą dieną prašė anūko susitvarkyti kambarį, tačiau šis nuolat atsikalbinėjo. Marikopos apygardos šerifo biuro atstovas seržantas Joaquinas Enriquezas pranešė vietos žiniasklaidai, kad sutuoktiniams žiūrint televizijos laidą jų anūkas priėjo prie senelės ir už nugaros ir ją nušovė. Senelis puolė bėgti paskui pasprukusį vaiką, bet vėliau sugrįžo padėti žmonai, o berniukas tuo metu nusišovė. Policijos duomenimis, ginklas priklausė seneliui.

3 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.