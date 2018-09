Per televiziją rodytoje kalboje prezidentas pripažino, kad šalis atsidūrė nepaprastoje padėtyje. „Mes turime susidurti su esmine problema: neleisti daugiau pinigų nei turime bei dėti pastangas, kad subalansuotume valstybės finansus“, – Argentinos gyventojams sakė M. Macri. Argentina yra viena didžiausių kukurūzų ir sojos aliejaus eksportuotojų pasaulyje, todėl nauji eksporto mokesčiai gali skaudžiai kirsti žemės ūkio sektoriui. „Žinau, kad tai yra blogas mokestis, bet prašau jūsų suprasti, kad atsidūrėme nepaprastoje padėtyje“, – šalies ūkininkams, kurie nukentės dėl eksporto mokesčių, sakė M. Macri. Siekdamas nuraminti dėl taupymo priemonių vis labiau nerimaujančius argentiniečius, M. Macri sakė skirsiąs didesnę paramą vargingiausiai gyvenantiems ir nuo aukštos infliacijos kenčiantiems šalies žmonėms. „Mes įveiksime krizę apsaugodami tuos, kuriems labiausiai to reikia“, – sakė prezidentas, žadėdamas įvairias maisto programas bei kai kurių žaliavų kainų ribojimą. Be to, siekiant taupyti, Argentina taip pat panaikins keletą ministerijų. Savo ruožtu Argentinos ekonomikos ministras Nicolas Dujovne vėliau rengtoje spaudos konferencijoje pripažino, kad valdant šalies ekonomiką „buvo padaryta klaidų“ bei paskelbė priemones, kuriomis bus siekiama kitais metais biudžeto deficitą sumažinti iki 1,3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Argentina šiuo metu išgyvena ekonomikos nuosmukį, infliacija yra priartėjusi prie 30 proc., o bazinė palūkanų norma siekia 40 proc. ir yra didžiausia pasaulyje. Tuo tarpu investuotojai vis labiau abejoja vyriausybės gebėjimu padengti valstybės išlaidas bent iki kitų metų pabaigos, net ir gavus Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskolos lėšų. Birželio mėnesį TVF valdyba pritarė pasiūlymui Argentinai atidaryti trejų metų trukmės 50 mlrd. JAV dolerių kredito liniją, kuria būtų siekiama stabilizuoti peso kursą ir paremti vyriausybės inicijuotų reformų įgyvendinimą. Tą patį mėnesį Argentina gavo pirmąją 15 mlrd. JAV dolerių išmoką. Pusė šios sumos – 7,5 mlrd. JAV dolerių – buvo panaudota biudžetui paremti. Nuo 2018-ųjų pradžios Argentinos valiuta atpigo jau virš 50 proc. – dabar JAV doleris kainuoja apie 38 pesus. Dar metų pradžioje šalies valiutos kursas sudarė apie 18 pesų už JAV dolerį. M. Macri Argentinai vadovauja nuo 2015-ųjų. Centro dešinės pažiūrų prezidentas rinkimus laimėjo žadėdamas atgaivinti šalies ekonomiką bei gerinti sąlygas verslui.

