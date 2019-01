Paskelbti skrodimo rezultatai rodo, kad bent viena iš moterų buvo nušauta. Izraelyje gimusios 54 metų australės mokslininkės Lily Pereg ir 63 metų Izraelio pilietės Pirhyos Sarussi kūnai buvo rasti šeštadienį šalia pastarosios sūnaus Gilado Perego namo netoli Mendosos miesto, nurodė prokurorė Claudia Rios. Ji patvirtino, kad 36 metų P. Sarussi sūnus buvo suimtas ir apkaltintas žmogžudyste. Vietos laikraštis „Jornada“ rašo, kad pareigūnai dar nenustatė, kuris kūnas priklauso kuriai iš aukų. Tačiau tyrėjai paskelbė, kad vienuose palaikuose rastos trijų šūvių žymės, o ant kitos aptikta vilkimo žymių. Abi moterys dingo maždaug prieš dvi savaites. L. Pereg bendradarbiai atidarė puslapį sutelktinio finansavimo platformoje „GoFundMe“, kad surinktų lėšų paieškoms. Sidnėjuje veikiantis Naujosios Anglijos universitetas nurodė, kad L. Pereg buvo mikroorganizmų ekologijos ekspertė, turinti 25 metų augalų ir dirvožemio mikrobiologijos tyrimų patirtį. Be to, jis buvo Europos geomokslų sąjungos (EGU) dirvožemio, mikrobiologijos ir biologinės įvairovės padalinio pirmininkė.

