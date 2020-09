Pikantiškos scenos įrašas greit išplito socialiniuose tinkluose.

Dideliame ekrane parlamento salėje buvo rodoma kito parlamentaro kalba ir taip pat matėsi posėdžio dalyviai savo namuose, tarp jų Juanas Emilio Ameri, kuris glamonėjo ir bučiavo šalia sėdėjusios moters krūtis. Kiek vėliau šiaurės rytinei Saltos provincijai atstovaujantis deputatas apnuogino vieną moters krūtį ir pradėjo ją bučiuoti.

Parlamento pirmininkas Sergio Massa nutraukė posėdį.

„Per tą laiką, kai pastaruosius mėnesius dirbome vaizdo ryšiu, buvo keli incidentai, kai deputatai užmigo,... bet šiandien buvo situacija, kuria tikrai peržengtos šių [parlamento] rūmų ribos“, – sakė S. Massa.

Sutrikęs 47 metų J. E. Ameri bandė atsiprašyti ir sakė nemanęs, kad tuo konkrečiu metu buvo prijungtas prie interneto.

„Čia, šalies centriniame regione, ryšys labai prastas. Mano partnerė išėjo iš vonios ir aš paklausiau, kaip laikosi implantai, ir juos pabučiavau, nes jai prieš 10 dienų atlikta jų įdėjimo operacija“, – teisinosi jis.

Parlamentaro įgaliojimai buvo sustabdyti penkioms dienoms.

Meanwhile in Argentina: During a virtual Congress session, lawmaker Juan Emilio Ameri pulled down his partner's shirt and started kissing her breasts. pic.twitter.com/qa9MrjUfZK