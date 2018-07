Rusijoje viešintis A. Velayati, Irano aukščiausiojo lyderio ajatolos Ali Khamenei patarėjas užsienio politikos klausimais, penktadienį turi išvykti į Kiniją, todėl analogiškas prašymas buvo perduotas Kinijos pareigūnams. Argentina dar negavo Rusijos atsakymo į šį prašymą. Prašymas buvo pateiktas pagal „tarp šalių sudarytą sutartį dėl ekstradicijos“, sakoma ministerijos pareiškime. A. A.Velayati buvo Irano užsienio reikalų ministras, kai 1994 metų liepos 18 dieną per sprogimą Argentinos žydų savitarpio asociacijos (AMIA) centre Buenos Airėse žuvo 85 žmonės ir dar 300 buvo sužeisti. Jis kaltinimas „nužudymu sunkinančiomis aplinkybėmis, kadangi šis nusikaltimas buvo paskatintas rasinės ar religinės neapykantos ir sukėlė didžiulį pavojų aplinkiniams“, sakoma už bylą atsakingo teisėjo pareikšime. Dėl išpuolio Buenos Airių žydų bendruomenės centre kaltinama Libano šiitų kovotojų grupuotė „Hizbollah“. Manoma, kad šį sprogdinimą jį surengė Irano nurodymu. Sprogdinimas AMIA centre yra daugiausiai žmonių aukų pareikalavusi teroristinė ataka per Argentinos istoriją.

