25 metų vyrą kovos su terorizmu pareigūnai sulaikė Niuporto mieste Velse, sakoma Londono policijos pareiškime. „Po arešto vienu adresu Niuporte atliekama krata“, – priduriama pareiškime. 30 keleivių buvo sužeisti, kai metropoliteno traukinyje Londono Parsons Grino stotyje penktadienį per rytinį eismo piką sprogo bomba. Manoma, kad šis užtaisas nesuveikė kaip planuota. Areštas Velse rodo policijos tyrimo išplėtimą. Šeštadienį pareigūnai du įtariamuosius sulaikė Anglijoje. 18 metų vyras buvo areštuotas Doverio uoste – pagrindiniuose vartuose į Europą. Kiek vėliau Haunslou rajone vakariniame Londono pakraštyje buvo suimtas 21 metų vyras. „Tyrimas ir toliau vyksta sparčiai. Po penktadienio atakos vyksta nemažai veiklos“, – sakė Londono policijos kovos su terorizmu padalinio vadovas Deanas Haydonas. Susiję straipsniai: D. Britanijoje vyksta policijos operacija, siejama su sprogimu Londono metro Policija sulaikė 18-metį, įtariamą dėl Londono metro sprogimo „Detektyvai vykdo plačius tyrimus, kad nustatytų visus su ataka susijusius faktus“, – pridūrė jis. Policija tęsia kratą komercinės paskirties objekte Haunslou ir dviem kitais adresais Saryje Pietryčių Anglijoje.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.

Diskusijų platforma laikinai išjungta. Prašome pabandyti vėliau.