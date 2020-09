Varžovai užlipę ant pakylos nepaspaudė vienas kitam rankos ir nors taip buvo dėl COVID-19 pandemijos, tradicinio pasisveikinimo nebuvimas simbolizavo prieš rinkimus šalį apėmusį pyktį.

Demokratų kandidatas JAV prezidentą pavadino melagiu ir apkaltino jį esant Rusijos prezidento Vladimiro Putino „šuniuku“.

„Stojau prieš Putiną ir aiškiai parodžiau jam, kad mums jokie šitie dalykai netiks. [O] jis yra Putino šuniukas“, – sakė J. Bidenas.

Biden: "My son was in Iraq. He spent a year there... He was #NotALoser. He was a patriot. And the people left behind there were heroes."

Trump: "Oh, really? Are you talking about Hunter?"

Biden: "I'm talking about my son Beau Biden."

Per chaotiškiausius pastarųjų metų debatus, tam tikra prasme tinkančius itin bjauriai šiemetinei rinkimų kampanijai, abu vyrai dažnai kalbėdavo neleisdami pabaigti varžovui, o D. Trumpas J. Bideną nutraukdavo – kone šaukdamas – taip dažnai, kad pastarasis galiausiai jam pasakė: „Ar užsičiaupsi pagaliau, žmogau?”

Watch: Joe Biden asks Donald Trump to "shut up" at first presidential debate

„Faktas tas, jog viskas, ką jis iki šiol pasakė, paprasčiausiai yra melas, – sakė J. Bidenas. – Visi žino, kad jis melagis.“

„Sunku įterpti žodį [kalbantis] su šiuo klounu, atsiprašau, su šiuo asmeniu“, – pakomentavo J. Bidenas, moderatoriui Chrisui Wallace'ui perspėjus D. Trumpą nepertraukinėti.

D. Trumpas atkirto lygiai taip pat skaudžiai: „Nieko protinga nesi nuveikęs, Joe. [Per] 47 metus nieko nepadarei.“

Former Vice President Biden on President Trump: "It's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this person."



Rinkimų klausimas

Debatai, kuriuos stebėjo itin susiskaldžiusi šalis, įvyko likus 35 dienoms iki lapkričio 3-iąją įvyksiančių rinkimų.

D. Trumpas pareiškė, kad rinkimų rezultatai gali būti neaiškūs mėnesius, ir išsisuko paklaustas, ar sutiks su jų rezultatais.

„Galime nežinoti mėnesius“, – apie rinkimų rezultatus sakė prezidentas ir vėliau pridūrė: „Tai gerai nesibaigs.“

„Raginu savo šalininkus eiti į rinkimus ir labai atidžiai stebėti“, – sakė jis.

Tuo metu J. Bidenas žadėjo sutikti su rinkimų rezultatais: „Aš ar ne aš [laimėsiu], rezultatą paremsiu.“

J. Bidenas ragino rinkėjus balsuoti ir neišsigąsti D. Trumpo užuominų, kad jis gali nesutikti su pralaimėjimu.

Prezidentas be pagrindo reiškia abejones dėl balsavimo paštu ir bendrai rinkimų patikimumo. D. Trumpas sako, kad išplėstas balsavimas paštu leis suklastoti rezultatus, tačiau rinkimų ekspertai teigia, jog nėra įrodymų, kad tai keltų didelį pavojų.

Balsavimo paštu praktika jau yra plačiai paplitusi JAV ir dažniausiai vyksta be jokių nesklandumų.

„Balsuokite taip, kaip geriausia jums, – sakė J. Bidenas. – Nes jis negalės neleisti jums nulemti šių rinkimų rezultato.“

„Aš sutiksiu su [rezultatais] ir jis taip pat. Žinote kodėl? Nes kai tik suskaičiavus visus balsus bus paskelbtas laimėtojas, tai baigsis“, – sakė J. Bidenas.

Demokratų kandidatas sutiko neskelbti pergalės, kol nebus suskaičiuoti balsai.

Didelė skirtis

Kandidatai prieš debatus nepaspaudė rankų dėl COVID-19 apribojimų, tačiau šis tradicijos sulaužymas simbolizuoja itin didelę skirtį lapkričio 3 d. rinkimų laukiančioje šalyje.

D. Trumpas, kaip ir žadėjo, užsipuolė 77-erių j. Bideną, teigdamas, kad „radikali kairė“ nuosaikių pažiūrų demokratą „apvyniojo aplink mažąjį pirštelį“.

Jis taip pat apkaltino vieną iš J. Bideno sūnų korupcija ir pareiškė, kad demokrato atžvilgiu „nėra nieko protingo“.

Pats J. Bidenas nesikuklino ir pažėrė virtinę kaltinimų D. Trumpui, pavadinęs jį „melagiu“, „rasistu“, „klounu“ ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino „šuniuku“.

Tiesa, kartais įsiterpti į D. Trumpo skelbiamus ekonominius pasiekimus ar kaltinimus J. Bideno sūnui Hunteriui negalėjo nei J. Bidenas, nei moderatorius Ch. Wallace'as.

Vieną akimirką suirzęs J. Bidenas, kuris pirmauja rinkėjų apklausose, atsisuko į D. Trumpą ir šūktelėjo: „Ar užsičiaupsi pagaliau, žmogau?“

Sąmokslo teorijos

Ši akimirka simbolizuoja stiprų J. Bideno pasirodymą debatuose, kuriuose, kaip kelis mėnesius teigė D. Trumpo rinkimų kampanijos atstovai, J. Bidenas subyrės.

Respublikonai net skleidė sąmokslo teorijas, neva J. Bidenui reikės vaistų ar ryšio aparato, kuriuo jam būtų pateikiami atsakymai į debatų klausimus.

Tiesa, pykčio persmelktas renginys nenuramino amerikiečių, kurie baiminasi, kad per patį koronaviruso pandemijos įkarštį rengiami prezidento rinkimai gali baigtis chaotiškai.

Taip pat paklaustas, ar smerkia kraštutinių dešiniųjų kovotojų grupuotes, tokias kaip „Proud Boys“ (liet. „Išdidūs berniukai“), D. Trumpas miglotai atsakė „Išdidūs berniukai – atsitraukti ir laukti“.

Tiesiogiai Amerikos žmonėms

J. Bidenas per debatus siekė D. Trumpą susieti su COVID-19 pandemija, kuri Jungtinėse Valstijose nusinešė daugiau nei 200 tūkst. žmonių gyvybių – daugiau nei bet kurioje kitoje šalyje.

Dažnai J. Bidenas išvengdavo D. Trumpo žodžių atsisukdamas tiesiogiai į kameras ir kreipdamasis į dešimtis milijonų žmonių, kurie visoje šalyje stebi šiuos debatus.

„Keli iš jūsų šįryt atsikėlėte ir prie virtuvės stalo buvo tuščia kėdė, nes kažkas mirė nuo COVID?“ – klausė J. Bidenas, rodydamas užuojauta kenčiantiems – šią savybę D. Trumpai kol kas sunkiai pavyksta išsiugdyti.

Pasišaipydamas iš 74-erių D. Trumpo dėl jo neva atrastų koronaviruso gydymo būdų, J. Bidenas pareiškė: „Galbūt galite įsišvirkšti baliklio į ranką, gal tai padėtų.“

Mokesčių vengimas

Dar iki pačių debatų pradžios J. Bidenas pasinaudojo „The New York Times“ atskleista informacija, kad D. Trumpas daugelį metų vengė mokėti federalinius pajamų mokesčius. Prezidentu tapęs verslininkas 2016 m. sumokėjo vos 750 dolerių federalinių pajamų mokesčių.

Likus kelioms valandoms iki debatų pradžios J. Bidenas paskelbė savo mokesčių deklaracijas, o debatuose pareikalavo, kad tai padarytų ir D. Trumpas.

Pats D. Trumpas tvirtino sumokėjęs „milijonus dolerių“ mokesčių. Vis dėlto, šis skandalas gali suteikti J. Bidenui dar daugiau galimybių perimti iš D. Trumpo skurdesnių darbininkų balsus, kuriuos respublikonų kandidatas vadina „užmirštais vyrais ir moterimis“.