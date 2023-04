„Ar tas štabas Kremliuje?“: dėl Putino vizito Ukrainoje abejoja net patys rusai

Paskelbtame propagandiniame vaizdo įraše V. Putinas išlipa iš lauke nusileidusio sraigtasparnio, pasisveikina su okupantais ir pasako kalbą prie stalo tamsioje patalpoje.

Anot Rusijos propagandistų, Rusijos prezidentas neva lankėsi okupantų štabuose Luhansko ir Chersono srityse. Pranešama, kad štabe „Dnepr“ jis neva išklausė savo karių ataskaitų apie situaciją Chersono ir Zaporižės kryptimis.

Vladimiras Putinas © Stopkadras

Įdomu tai, kad V. Putinas (jeigu tai tikrai jis) nerodomas pastatų su pavadinimais ar vietos paminklų fone, užtat rodomi kadrai, padaryti virš Juodosios jūros skrendančiame sraigtasparnyje.

Net rusai abejoja, kad V. Putinas iš tiesų lankėsi Chersono ir Luhansko srityse. Jie klausinėja, ar tik ne Kremliuje įrengtas štabas, kur Rusijos vadovas pasakė kalbą, ir reikalauja daugiau nuotraukų bei vaizdo medžiagos.

Rusijos gyventojai atkreipė dėmesį į tai, kad V. Putinas bijo atvykti į Belgorodą, todėl vargu ar ryžtųsi apsilankyti regione, kur tebevyksta koviniai veiksmai. Taip pat jiems keista, kad Maskvoje Rusijos prezidentas susitikimus rengia prie ilgų stalų ir sveikindamasis niekam nespaudžia rankos, o čia staiga tokia socializacija.

„Mes, žinoma, tikime. O kur yra tas štabas? Kremliuje?“ – socialiniuose tinkluose komentavo vienas vartotojas.

„Nagi, baisu atvykti į Belgorodą, bet nuvykote į grupės štabą, ar jis yra Simferopolyje?“ – rašė kitas.

„Gėda klausti: ar tai tas pats Putinas, kuris su sargybinių pulku vyko į Kristaus Išganytojo šventyklą. Kodėl tada buvo užblokuota pusė Maskvos? O gal tai kitas Putinas? O kuris tikras?“ – komentavo internautai.

Dar vienas vartotojas atkreipė dėmesį, kad išplatintuose vaizduose V. Putinas skirtingai apsirengęs. Vienur jis vilki baltus marškinius, kitur – juodą megztinį aukštu kaklu.

„Ar taip mėgsta persirengti, ar filmavosi skirtingomis dienomis“, – svarstė komentatorius.

„Atrodo, kad jis buvo Rostove ar Voroneže“, – „Telegram“ svarstė rusai.

© Soc. tinklų nuotr.

Rusijos žiniasklaida antradienį paskelbė, kad V. Putinas aplankė karius karinėje bazėje Ukrainos pietiniame Chersono regione, kuris iš dalies okupuotas Rusijos.

Vizito metu V. Putinas, kaip teigia valstybinė agentūra TASS, kalbėjosi su Rusijos kariuomenės oro desanto pajėgų dalinio „Dniepr“ vadais, taip pat susitiko su kitais aukšto rango karininkais.

Pranešime priduriama, kad vienas iš vizito tikslų buvo gauti vadų „ataskaitą“ apie padėtį tiek Chersono, tiek Zaporižios kryptimis.

Pasak „RIA Novosti“, V. Putinas apsilankė ir okupuotoje Luhansko regiono dalyje.

„V. Putinas pasveikino karius su Velykomis „Dnepr“ grupės štabe, įteikdamas jiems ikonos kopiją, kuri, pasak prezidento, priklausė „vienam sėkmingiausių Rusijos imperijos gynybos ministrų“, – sakoma pranešime.

Propagandistai taip pat teigė, kad V.Putinas lankėsi „Vostok“ Nacionalinės gvardijos pajėgų štabe okupuotoje Luhansko regiono dalyje.

Nei Rusijos žiniasklaida, nei Kremlius nepranešė, kada įvyko vizitas. Tai būtų pirmas V. Putino apsilankymas Chersone – regione, kurį iš dalies okupavo Rusijos pajėgos ir praėjusiais metais aneksavo kartu su trimis kitais Ukrainos regionais.

Jau anksčiau buvo pranešta, kad V. Putinas lankėsi okupuotame Mariupolio uostamiestyje prie Azovo jūros, kur „apžiūrėjo keletą savivaldybės objektų ir kalbėjosi su vietos gyventojais“. Be to, jis lankėsi ir neteisėtai aneksuotame Ukrainos Krymo pusiasalyje per devintąsias fiktyvaus referendumo dėl prisijungimo metines.