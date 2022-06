„Ar jų ten dar liko?“: į slaptą operaciją pasiųsta elitinė rusų brigada patyrė visišką fiasko

Tačiau sraigtasparniams pakilus į orą, vyresnieji karininkai atsisuko į vyrus ir jiems pranešė, jog jie iš tikrųjų vyksta į karą su Ukraina, rašo „The Moscow Times“.

Užuot pasukę Gardino link, jie įskrido į Ukrainos oro erdvę ir pasuko į Hostomelio oro uostą netoli sostinės Kijivo.

„Kariai buvo su*****ai šokiruoti, žmonės pražilo, ypač turint galvoje, kad buvome apšaudomi iš oro“, – pasakojo vėliau į ukrainiečių nelaisvę patekęs desantininkas Nikita Ponomariovas.

Per 100 dienų nuo netikėto Hostomelio puolimo Rusijos karas prieš Ukrainą nuo greito manevravimo stiliaus perėjo prie įnirtingų artilerijos dvikovų šalies rytuose, kur Rusija daro labai lėtą pažangą.

Video of VDV forces in Hostomel from the beginning of the war. https://t.co/d9bfwgCXiD pic.twitter.com/R3utNpTOkz

Lygiai taip pat 31-osios gvardijos oro desantininkų brigadai – elitiniam oro desantininkų daliniui, įsikūrusiam pietiniame Rusijos mieste Uljanovske – teko skersai išilgai perskristi Ukrainą, kai su ukrainiečių pasipriešinimu susidūrusi Maskva pakeitė savo tikslus.

Norėdama papasakoti apie ligšiolinį karą, „The Moscow Times“ rekonstravo 31-osios brigados veiksmus, kurių ji ėmėsi per 100 brutalaus karo dienų Ukrainoje, kur jau žuvo tūkstančiai žmonių, o dar milijonai buvo priversti palikti savo namus.

31-oji brigada, anksčiau kovojusi Antrajame Čečėnijos kare ir 2008 metų Rusijos bei Gruzijos konflikte, Ukrainoje patyrė didelių nuostolių ir susidūrė su daugybe platesnio masto logistikos bei motyvacijos problemų, kurios iliustruoja dažnai nekompetentingą Rusijos kampaniją.

Šios brigados desantininkai buvo vieni pirmųjų Rusijos karių, įsitraukusių į karo veiksmus Ukrainoje, kai vasario 24 dieną jie virvėmis iš sraigtasparnių nusileido Hostomelio oro uoste ir pasklido po kilimo bei tūpimo takus, angarus ir oro uosto pastatus.

Nepaisant Rusijos puolimo masto, Ukraina atkakliai gynė Hostomelį ir galiausiai užkirto kelią Maskvos pajėgoms užimti aerodromą.

Gilus įsiveržimas už priešo linijų yra tipiška oro desanto pajėgų taktika pirmosiomis karo dienomis, teigė karo analitikas Robas Lee. „Jomis bandoma užimti aerodromus ir tikrai svarbius vietovės objektus bei taikinius“, – „The Moscow Times“ sakė R. Lee.

Jei šis puolimas būtų buvęs sėkmingas, Rusija greičiausiai būtų pasinaudojusi ilgu Hostomelio kilimo ir tūpimo taku, kad didžiuliais transportiniais lėktuvais Il-76 atskraidintų papildomus dalinius bei išteklius.

Tačiau paaiškėjo, kad ji klaidingai apsiskaičiavo.



Kol Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemos neleido rusų transportiniam lėktuvui atskristi į Hostomelį, rusų sausumos pajėgos įsitvirtino aplink aerodromą ir laukė pastiprinimo, kuris, jų manymu, turėjo atvykti sausuma iš Baltarusijos.

Viename CNN reportaže pirmąją invazijos dieną buvo matyti, kaip 31-osios brigados kariai, nešini amunicijos dėžėmis ir ant rankų ryšintys baltas juosteles, stiprina oro uosto perimetrą.

Tačiau didelė dalis to, ką žinome apie rusų puolimo prieš Hostomelį dinamiką, yra gauta iš pokalbių su į nelaisvę paimtu 31-osios brigados desantininku N. Ponomariovu, kurį apklausė žymus Ukrainos tinklaraštininkas, skelbiantis vaizdo įrašus su rusų belaisviais.

Pasak N. Ponomariovo, papildoma technika ir pastiprinimas turėjo atvykti per 24 valandas, tačiau užtruko gerokai ilgiau.

„Prabėgus tris dienoms, mes tebebuvome vieni“, – sakė jis.

Nors oro uostas liko nesaugus, Rusijos tankai ir šarvuočiai plūstelėjo į šiaurės Ukrainą ir pradėjo judėti Kijevo link. Vasario 25 dieną per dramatišką kalbą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija netrukus „bandys šturmuoti sostinę“.

Kitą rytą Hostomelyje visus apėmė negera nuojauta, prisiminė N. Ponomariovas. Staiga į pastatus smogė Ukrainos artilerija. Ugnies baražas tęsėsi dvi valandas, per jį žuvo dešimtys karių ir buvo sunaikinta daug įrangos. „Neliko nieko – net bokštelio, – teigė N. Ponomariovas. – Tą dieną beveik niekas neišgyveno“.

Video of the destruction of the Russian Kemerovo SWAT police unit on the bridge in the Hostomel city during battle of Hostomel (25 February – 1 April 2022). Several tanks and vehicles broke through, but they were destroyed later pic.twitter.com/XWAgKsq0wG