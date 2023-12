Skaičiuojama, kad nuo plataus masto invazijos pradžios JAV per skirtingus finansavimo šaltinius skyrė 113 milijardų JAV dolerių kovai su Rusijos agresija. Skaičiai skamba tikrai įspūdingai, tačiau tai nereiškia, kad 113 milijardų iš tiesų pasiekė Kyjivą.

Šios lėšos skirtos Ukrainai, Amerikos partneriams nuo konflikto nukentėjusiuose regionuose ir JAV nacionalinio saugumo programoms remti. Tai reiškia – šie pinigai atiteko ne tik Kyjivui, bet ir pačioms Amerikos institucijoms, taip pat kitoms JAV partnerėms.

Nuo plataus masto karo pradžios Jungtinės Valstijos per karinę, ekonominę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai išsiuntė daugiau kaip 75 mlrd. dolerių lėšų ir įrangos. Tačiau ir vėl į šiuos skaičius reikėtų pažvelgti detaliau. Ne visos jos skirtos karinei pagalbai JAV. Be to, net ir karinei pagalbai skirti pinigai dažnai lieka pačioje Amerikoje – Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikrai negauna jų į savo banko sąskaita.