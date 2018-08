Apsilankė nacių mirties stovykloje: čia buvo išžudyta tūkstančiai vaikų

H. Maasas ne kartą sakęs, kad šis objektas, kurį Antrojo pasaulinio karo laikais okupuotoje Lenkijoje įkūrė nacistinė Vokietija, įkvėpė jį tapti politiku. „Mačiau tūkstančius vaikiškų batų, kurie buvo nuauti pakeliui į dujų kamerą, taip pat tonas žmonių plaukų, nukirptų prieš nusiunčiant žmones į dujų kamerą“, – sakė H. Maasas po vizito į objektą Lenkijos pietiniame mieste Osvencime. „Tai siaubingiausia vieta pasaulyje. Ir būtent čia reikia apsispręsti: arba prarasti tikėjimą žmonija, arba įgyti vilties ir jėgos ginti žmogaus orumą“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Vokietijos diplomatijos vadovas: ES suinteresuota Vakarų Balkanų šalių naryste Vokietijos diplomatijos vadovas: Britanija turi užtikrinti tvarkingą pasitraukimą iš ES „Tai atminimo vieta, kuri, visų pirma, primena mums, vokiečiams, ką mes padarėme milijonams žmonių. Mums reikalinga ši vieta, nes mūsų atsakomybė niekada nedings“, – pabrėžė Vokietijos diplomatijos vadovas. Aušvico koncentracijos stovykla tapo milijonų Europos žydų genocido simboliu – nuo 1940 iki 1945 metų naciai joje sistemingai sunaikino apie 1 mln. šios tautos atstovų. Stovykloje taip pat buvo išžudyta per 100 tūkst. kitų žmonių, tarp jų lenkų, romų, karo belaisvių iš Sovietų Sąjungos respublikų ir pasipriešinimo nacizmui judėjimo kovotojų. Vėliau pirmadienį H. Maasas susitiks su savo kolega iš Lenkijos Jaceku Czaputowicziu Maximiliano Kolbe centre – memoriale šalimais esančiame Harmenžės kaime. M. Kolbe buvo Aušvico stovykloje žuvęs lenkų kunigas, apsikeitęs vietomis su vienu nuteistuoju vyru. Katalikų Bažnyčia 1982 metais šį dvasininką paskelbė šventuoju.











