Ankaros gubernatoriaus biuras pranešė, kad į ambasadą buvo paleisti šeši šūviai. Pranešama, kad trys kulkos pataikė į metalinius vartus ir langą, tačiau žmonės per šį incidentą nenukentėjo. JAV ambasada Turkijoje šią savaitę yra uždaryta, nes šalyje švenčiama Id al Adha (Aukojimo šventė). Policija į įvykio vietą atvyko po šaudymo, apie 5 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Šiuo metu pareigūnai ieško automobilio, iš kurio šaudyta. JAV ambasados Turkijoje atstovas Davidas Gaineris (Deividas Geineris) naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad pirmadienį įvyko „saugumo incidentas“. „Neturime jokių pranešimų apie sužeistuosius, detales tiriame. Dėkojame Turkijos nacionalinei policijai už jos greitą reagavimą“, – teigė jis. Susiję straipsniai: Turkija žada reaguoti, jei JAV paskelbs daugiau sankcijų JAV grasina išplėsti sankcijas Turkijai, jei ši nepaleis sulaikyto pastoriaus Ant ambasados apsaugos būdelės buvo aiškiai matoma šūvio žymė, iš įvykio vietos pranešė AFP žurnalistas. Ankaros ir Vašingtono santykiai yra įtempti dėl to, kad Turkija nesutinka paleisti amerikiečio pastoriaus Andrew Brunsono (Endriaus Bransono). Anksčiau šį mėnesį JAV paskelbė nustatančios dvigubai didesnius muitų tarifus iš Turkijos importuojamam plienui ir aliuminiui, o liros kursas dolerio atžvilgiu smarkiai nusmuko.

