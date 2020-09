Apokaliptiniai vaizdai JAV: gyventojai bėga iš namų, sunaikinti ištisi miesteliai

Oregone „iš esmės sunaikinti“ mažiausiai penki miesteliai, visoje valstijoje evakuojama daug gyventojų, sakė gubernatorė Kate Brown.

„Tai gali būti didžiausi žmonių gyvybių ir turto praradimai dėl gaisrų per mūsų valstijos istoriją“, – spaudos konferencijoje sakė ji.

Kaimyninės Kalifornijos ir Vašingtono valstijos nuo savaitgalio stengiasi suvaldyti dėl beprecedentės karščio bangos ir stiprių vėjų sparčiai plintančius miškų gaisrus.

Tarp trečiadienį žuvusių žmonių yra vienų metų berniukas. Jis žuvo, o jo tėvai patyrė stiprių nudegimų, kai šeima bandė pabėgti iš pragaro 210 km į rytus nuo Siatlo Vašingtono valstijoje.

Trys žmonės, kurių tapatybė nenustatyta, žuvo Kalifornijos šiaurėje, o dar du žmonės žuvo Santjamo kanjono regione, 100 km į pietus nuo Portlando Oregono valstijoje.

„Jie nebus vieninteliai žmonės, kuriuos čia (Santjame) rasime mirusius“, – sakė Mariono apygardos šerifas Joe Kastas.

Kalifornijoje šiemet išdegė daugiau kaip 1 mln. ha plotas – tai vienų metų rekordas, nors gaisrų sezonas turi trukti dar kone keturis mėnesius.

Kalifornijoje – daugiausiai gyventojų turinčioje Amerikos valstijoje – 28 didelius miškų gaisrus gesina daugiau kaip 14 tūkst. ugniagesių.

Kalifornijoje gaisrai išdegino rekordinio dydžio teritoriją – net 2 mln. akrų (apie 8 093 kv. km), o nevaldomos liepsnos privertė daugelį gyventojų bėgti iš savo namų, pranešė valstijos ugniagesių departamentas.

Antirekordas buvo pasiektas iki miško gaisrų sezono pabaigos likus dar daugiau nei dviem mėnesiams. Šiuo metu tūkstančiai ugniagesių kovoja su liepsnomis šioje daugiausia gyventojų turinčioje JAV valstijoje.

„Per pastaruosius 33 metus nematėme, kad per metus išdegtų daugiau nei 2 mln. akrų. Tai yra tikrai rekordas, o mes net nesame arti gaisrų sezono pabaigos“, – sakė Kalifornijos ugniagesių departamento atstovė Lynne Tolmachoff.

Ugniagesių duomenimis, šiemet per gaisrus Kalifornijoje žuvo septyni žmonės, buvo apgadinta ar sunaikinta apie 3 800 pastatų.

Paskutinį kartą gaisrų intensyvumas pasiekė tokią ribą 2018 m., kai išdegė 1,9 mln. akrų teritorijos. Departamento teigimu, pirmadienį su 24 skirtingais gaisrais Kalifornijoje kovojo 14 100 ugniagesių.

Daugumą šių gaisrų sukėlė nedaug lietaus atnešusios audros su perkūnija, siautusios Kalifornijos centrinėje ir šiaurinėje dalyse.

„Faktiškai gyvename megagaisrų laikmečiu“, – dar rugpjūčio pabaigoje sakė valstijos priešgaisrinės agentūroa „Cal Fire“ padalinio Santa Klaroje vadovas Jake'as Hessas.

„Kai kurie žmonės dirbo „Cal Fire“ pastaruosius penkerius metus, ir jie nėra matę nieko kito. Nuo pat jų darbo pradžios – vien megagaisrai“, – skundėsi pareigūnas.

Pasak J. Hesso, kiekvienais metais gaisrai darosi didesni ir pavojingesni. Jis perspėjo, kad ugniagesiai turi nusiteikti pasiekti „šio maratono pabaigą“.

Gaisrai kelia papildomą iššūkį Kalifornijai, taip pat besistengiančiai suvaldyti koronavirusinės infekcijos epidemiją, dėl kurios daugelyje valstijos sričių tebegalioja griežti karantino suvaržymai.

Valstijos gubernatorius Gavinas Newsomas sakė, kad tarnybos imasi papildomų atsargumo priemonių, įskaitant papildomus sveikatos tikrinimus, evakuacijos centruose, įrengtuose numatant, kad dėl gaisrų gali tekti persikelti dešimtims tūkstančių žmonių.

