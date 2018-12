Jis taip pat baiminasi, kad nuodai jį pražudys per dešimtmetį. 45-ių Charlie Rowley blogai pasijuto birželį, kai rado netikrą kvepalų buteliuką, ant kurio buvo „Novičiok“ likučių. Numanomus kvepalus jis atidavė savo draugei Dawn Sturgess. Ši jais pasipurškusi apsinuodijo ir mirė ligoninėje. Nuodai buvo skirti buvusio dvigubo agento Sergejui Skripaliui ir jo dukrai apnuodyti dar pavasarį. C. Rowley laikraščiui „Sunday Mirror“ teigė, kad grįžęs po gydymo nuo apnuodijimo, jis buvo priverstas vėl gydytis ligoninėje nuo meningito. Jis taip pat tvirtino esąs pusiau apakęs ir negebantis naudoti vienos rankos. Britas teigė, kad yra išsigandęs dėl ateities ir ilgalaikio „Novičiok“ poveikio jo organizmui. „Vis dar bijau, kad „Novičiok“ gali mane pražudyti, jeigu pagausiu dar kokį virusą. Tai visą laiką mano galvoje. (...) Nemanau, kad būsiu gyvas po dešimties metų“, – kalbėjo Ch. Rowley. Jungtinė Karalystė teigia, kad išpuolį prieš Skripalius nervus paralyžiuojančia medžiaga Solsberio mieste įvykdė Rusijos karinė žvalgyba, nors Maskva tokį kaltinimą atmeta.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.