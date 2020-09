Aplinkos aktyvistai blokuoja dvi JK laikraščių spaustuves

Klimato aktyvistų grupė „Extinction Rebellion“ pranešė, kad jų protesto taikiniais tapo Ruperto Murdocho (Ruperto Merdoko) žiniasklaidos grupei „News Corp“ priklausančios spaustuvės Broksburne, esančiame į šiaurę nuo Londono, ir Nouslyje šiaurės vakarų Anglijoje.

Dešimtys protestuotojų, prisirakinusių prie automobilių ir bambukinių pastolių, užblokavo kelius į spaustuves, kuriose spausdinami R. Murdochui priklausantys leidiniai „The Sun“ ir „The Times“, taip pat „Daily Telegraph“, „Daily Mail“ ir „Financial Times“.

Pasak grupės, protesto akcijos tikslas – „atskleisti šių korporacijų nesugebėjimą tiksliai informuoti apie klimatą ir kritinę ekologinę padėtį bei jų nuolatinį manipuliavimą tiesa siekiant asmeninių ir politinių tikslų“.

Policijos duomenimis, iki šeštadienio ryto prie Broksburno spaustuvės buvo sulaikyti 13 žmonių, tačiau spaudą išvežiojantys automobiliai vis tiek negalėjo išvykti.

Spaustuves valdanti bendrovė „Newsprinters“ pavadino protestą „išpuoliu prieš visą laisvąją spaudą“.

Vidaus reikalų sekretorė Priti Patel tviteryje pareiškė, kad „šis išpuolis prieš mūsų laisvąją spaudą, visuomenę ir demokratiją yra visiškai nepriimtinas“.

Dviejų savaičių pilietinio nepaklusnumo akciją surengusi „Extinction Rebellion“ nuo pirmadienio blokuoja kelius ir tiltus keliuose JK miestuose, sulaikyti šimtai žmonių. Akcija siekiama paspausti valdžią ryžtingiau kovoti su klimato kaita.

Pernai per grupės organizuotą 10 dienų „Rudens sukilimą“ buvo sutrikdytas eismas ir verslo veikla keliose JK vietose. Per protestus buvo sulaikyta per 1 700 žmonių.