Protestai Sabarimaloje pietinėje Keralos valstijoje buvo surengti prieš pirmadienį laukiamą Aukščiausiojo Teismo sprendimą, ar šventyklai turi būti suteikta daugiau laiko įgyvendinti įpareigojimui, kad ji turi pradėti leisti lankytis moterims. Penktadienį beprecedenčio saugumo sąlygomis vėl atidarius ant kalvos stovinčią šventyklą, į ją suplūdo dešimtys tūkstančių maldininkų. „Naktį per protestus aplink Sabarimalą areštavome 68 tikinčiuosius“, – naujienų agentūrai AFP sakė Keralos policijos komisaro pavaduotojas V. N. Saji (V. N. Sadžis). Regione augo įtampa, nes hinduistų organizacijos ir Indijos premjero Narendros Modi (Narendros Modžio) partija „Bharatiya Janata“ (BJP) nepritaria Aukščiausiojo Teismo nurodymui įleisti į šventyklą moteris. Dėl to vyko keli protestai ir streikai. Daugelis į Sabarimalą keliaujančių maldininkų taip pat skundėsi judėjimo suvaržymais, taikomais pradėjus naujas griežtas priemones. Baimindamasi, kad nepasikartotų spalio mėnesį vykę tikinčiųjų ir saugumo pajėgų susirėmimai, Keralos vyriausybė į regioną nusiuntė tūkstančius policininkų. Spalio mėnesį šventykla buvo atidaryta pirmą kartą po Aukščiausiojo Teismo sprendimo panaikinti seną draudimą lankytis joje tokio amžiaus, kai patiriamos menstruacijos, moterims. Tai reiškė draudimą mergaitėms ir moterims nuo 10 iki 50 metų. Draudimas atspindi seną, bet kai kur vis dar gajų požiūrį, kad menstruacijas patiriančios moterys yra nešvarios. Policija nurodė, kad daugelis iš vėlai sekmadienį areštuotų žmonių protestavo prieš draudimą praleisti naktį ant kalvos aplink šventyklą. Žiniasklaidos reportažuose buvo matyti iki pusės nuogi – pagal piligriminės kelionės tradiciją – tikintieji, priešpriešos su policija metu skanduojantys mantras. Maždaug 700 moterų užsiregistravo artimiausiomis savaitėmis melstis šioje šventykloje, tačiau nė viena kalvos viršūnės dar nepasiekė. Protestuotojai neleido vienai garsiai aktyvistei išvykti iš pagrindinio valstijos oro uosto į Sabarimalą. Šventyklą valdanti taryba pirmadienį prašys Aukščiausiojo Teismo duoti daugiau laiko pasirengti moterų priėmimui ir priežastimi nurodys infrastruktūros trūkumą. Sausio mėnesį šalies aukščiausios instancijos teismas taip pat svarstys skundus dėl jo sprendimo panaikinti draudimą lankytis moterims.

