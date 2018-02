Paslaptį didina ir tai, kad uždaroje erdvėje atsidūręs lėktuvas neturi jokių identifikacijos ženklų ar pavadinimų, rašo dailymail.co.uk.

Vietos gyventojai ir aviacijos mėgėjai spėlioja, kad jo savininkas svajojo šiame orlaivyje įkurti restoraną, bet dėl lėšų stygiaus šio projekto atsisakė ir paliko lėktuvą rūdyti.

Nepaisant to, kad lėktuvą saugo rakinami vartai ir apsauga, jis tapo keista turistų atrakcija.

Katka ir Micas, rašantys populiarų kelionių tinklaraštį „We just travel“, perskaitė apie šį lėktuvą ir 2017 metais nuvyko jo pažiūrėti.

Paieškų sistemoje „Google“ jiems tereikėjo įrašyti raktažodžius „apleistas lėktuvas“ ir per kelias minutes jie jau buvo vietoje.

It's plane mysterious! Tourists flock to Boeing jet found abandoned in a #Bali field (but no one knows how it got there) pic.twitter.com/5d54ozu4fg

— Hans Solo (@thandojo) February 23, 2018