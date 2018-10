Rinkimai vyko kanclerei toliau kaunantis už savo politinę ateitį, Vokietijoje augant imigracijos skeptikų skaičiui. ARD televizijos paskelbtais rinkėjų apklausų duomenimis, A. Merkel Krikščionių socialinė sąjunga (CDU) rinkimuose Hesene surinko 28 proc. balsų, lyginant su 38,3 proc. 2013 metais. Tuo metu palaikymas koalicijos partneriams socialdemokrams (SPD) krito 11 proc. iki 20 proc. balsų. Anksčiau šį mėnesį panašų smūgį Bavarijoje patyrė A. Merkel gimininga partija CSU. Pastaruoju metu vokiečių palaikymas vadinamosioms „žmonių partijoms“ CDU ir SPD, kurios dešimtmečius dominavo Vokietijos politikoje, krito. Neigiamas nuotaikas dėl imigracijos jau anksčiau išnaudojusi Alternatyva Vokietijai (AfD) dabar turės atstovus visuose 16-oje Vokietijos regioninių parlamentų – rinkimuose Hesene sekmadienį ji surinko 12 proc. balsų. Ši protesto partija perviliojo dalį CDU ir SPD šalininkų, priešindamasi Vokietijos migracijos politikai ir kritikuodama elito politikus Berlyne. Kanclerės A. Merkel pozicijos yra susilpnėjusios dėl 2015 metų sprendimo atverti šalies sienas imigrantams.

