Kaip rodo viešosios nuomonės tyrimo agentūros „Gallup international“ apklausa, užsakyta televizijos „Imedi“, S. Zurabišvili gali gauti 58 proc., o jos varžovas Grigolas Vašadzė, remiamas opozicijos aljanso „Stiprybė vienybėje“ ir užsienyje gyvenančio buvusio prezidento Michailo Saakašvilio Vieningojo nacionalinio judėjimo (VNJ) – 42 proc. balsų. Šie duomenys buvo gauti 18 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku, likus dviem valandoms iki balsavimo pabaigos. Ji remiasi 10 tūkst. rinkėjų apklausa. Tuo metu viešosios nuomonės tyrimų agentūros „Edison Research“ televizijos „Rustavi 2“ užsakymu atliktos apklauso rezultatai rodo, kad S. Zurabišvili gali laimėti surinkusi 55 proc. balsų. G. Vašadzė pareiškė neskubėsiantis pripažinti savo pralaimėjimo ir laukiantis Centrinės rinkimų komisijos skelbiamų rezultatų. „Būtinai palauksime galutinių duomenų, nes didžiulis skaičius rinkėjų į balsavimo apylinkes atėjo po 17 val.“ – žurnalistams sakė kandidatas. Rinkimų apylinkės šalyje užsidarė 20 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku. Tuo metu „Gruzijos svajonės“ pirmininkas B. Ivanišvilis sakė, Sakartvelo visuomenė teisingai pasirinko, išreiškusi palaikymą S. Zurabišvili. „Dėkojame rinkėjams už atliktą pasirinkimą. Padarysime viską, ką žadėjome visuomenei, ir parodysime, kad visuomenė turės jai tarnausiančią valdžią“, – pareiškė jis. M. Saakašvilis savo ruožtu paragino Gruzijos visuomenę nepripažinti antrojo rato rezultatų ir pradėti masinius protestus. „Nepripažįstame šių rinkimų, nes jie vyko smurto sąlygomis. Kviečiu visus Gruzijos piliečius nuo rytdienos pereiti į masinio nepaklusnumo valdžiai padėtį. Raginu Gruzijos policiją stoti į liaudies pusę. Raginu kariškius nevykdyti neteisėtų įsakymų“, – buvęs prezidentas sakė per „Rustavi 2“ kanalą. Gruzijoje registruota iš viso 3,53 mln. rinkėjų. Anksčiau trečiadienį CRK pranešė, kad rinkėjų aktyvumas antrajame rinkimų rate yra didesnis, nei buvo pirmajame, vykusiame spalio 28 dieną. Rinkimų eigą Gruzijoje stebėjo virš 48 tūkst. vietos ir daugiau nei 1,3 tūkst. tarptautinių stebėtojų. Artimiausiomis valandomis CRK turėtų paskelbti preliminarius balsavimo rezultatus. Antrojo turo nugalėtoju bus paskelbtas kandidatas, surinkęs daugiau rinkėjų balsų. Jam nebereikės įveikti 50 procentų balsų barjero. Spalio 28 dieną vykusiame pirmajame prezidento rinkimų ture varžėsi 25 kandidatai. Už S. Zurabašvili jame balsavo 38,64 proc. rinkėjų, o G. Vašadzė surinko 37,74 proc. balsų. Abu kandidatai yra dirbę užsienio reikalų ministro poste, bet skirtingais laikotarpiais. Pagal Gruzijos Konstituciją, prezidento inauguracija numatyta gruodžio 16 dieną. Šie tiesioginiai Gruzijos prezidento rinkimai yra paskutinieji, šaliai pereinant prie parlamentinio valdymo. Vėliau prezidentą rinks 300 rinkėjų kolegijos narių. 2017 metais Gruzijos parlamentas priėmė Konstitucijos pataisą, gerokai apribojančią prezidento teises ir įgaliojimus. Nuo šiol valstybės vadovo pareigos bus daugiausiai reprezentacinės.

