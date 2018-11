Apklausos: demokratai perima Atstovų Rūmus, respublikonai išlaikė Senato kontrolę

Demokratai surinks daugumai gauti reikiamas 23 vietas Atstovų Rūmuose, nes jų kandidatai įveikė respublikonus tokiose valstijose kaip Virdžinija, Florida, Pensilvanija ir Koloradas, skelbia „Fox“ ir NBC. Antradienio rinkimai laikyti pirmuoju nacionalinio masto prezidento Donaldo Trumpo įvertinimu. Vis dėlto respublikonai išlaikys 100 vietų Senato kontrolę; jiems pavyko įveikti mažiausiai du demokratus Indianoje ir Šiaurės Dakotoje, be to, jų kandidatai gali laimėti Tenesyje ir Teksase. Pirmą kartą JAV istorijoje gubernatoriumi išrinktas savo homoseksualumo neslepiantis politikas Susiję straipsniai: JAV ekspertas: jau ryškėja bedugnės, kurią pamatysime 2020-aisiais, kontūrai Clinton: rinkimai – šansas sutrukdyti Trumpo administracijos atakoms prieš demokratiją Kolorado valstijos gubernatoriaus rinkimus, anot žiniasklaidos, laimėjo Jaredas Polisas. Šis demokratas taps pirmuoju savo homoseksualumo neslepiančiu gubernatoriumi JAV istorijoje. J. Polisas poste pakeis populiarų partietį Johną Hickenlooperį, kuris po dviejų kadencijų siekti trečiosios negalėjo. J. Polisui pavyko įveikti respublikoną Walkerį Stapletoną. Reuters / Scanpix JAV Kongresas po šių rinkimų turės ir jauniausią visų laikų narę. Pasak CNN, į Atstovų Rūmus pateko Alexandria Ocasio-Cortez. Ji yra jauniausia moteris, kada nors išrinkta į Kongresą. Lotynų kilmės amerikietei A. Ocasio-Cortez tik spalį sukako 29-eri. Ligšiolinė „rekordininkė“ buvo 30-metė Elise Stafenik. Indianoje vietą Atstovų Rūmuose iškovojo Gregas Pence'as. Jis yra dabartinio viceprezidento Mike'o Pence'o brolis. Ilinojaus gubernatoriumi tapo milijardierius J.B. Pritzkeris - demokratas ir vienos turtingiausių JAV šeimų atžala. Rashida Tlaib iš Mičigano ir Ilhan Omar iš Minesotos taps pirmosiomis musulmonėmis JAV Kongrese. Abi jos yra demokratės. Pirmoji turi palestinietiškų šaknų, antroji yra gimusi Somalyje. Trumpas: kadencijos vidurio rinkimai – „didžiulis pasisekimas“ JAV prezidentas Donaldas Trumpas išvakarėse vykusius kadencijos vidurio rinkimus trečiadienį pavadino „didžiuliu pasisekimu“, nors jo Respublikonų partija prarado daugumą Atstovų Rūmuose. Respublikonai išlaikė Senato kontrolę. Šios partijos kandidatams pavyko įveikti savo varžovus demokratus keliose valstijose, įskaitant ir Floridą. Tuo tarpu demokratai pirmąkart per aštuonerius metus gavo Atstovų Rūmų kontrolę. „Didžiulis pasisekimas šįvakar, – parašė prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“. – Ačiū jums visiems!“

