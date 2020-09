Tai liudija sekmadienį paskelbti rezultatai sociologinio tyrimo, kurį rugsėjo 2-4 dienomis atliko „YouGov“ sociologinių tyrimų tarnyba CBS televizijos užsakymu.

Respondentų buvo klausiama, kurį politiką jie palaikytų prezidento rinkimuose, jei savo valią galėtų išreikšti dabar. 52 proc. apklausoje dalyvavusių rinkėjų teigė, kad balsuotų už J. Bideną, o 42 proc. – už D. Trumpą. Apie 3 proc. respondentų teigė, jog savo balsą atiduotų už kitą kandidatą, o dar tokia pat jų dalis pripažino, kad nepalaikytų nė vieno politiko.

49 proc. J. Baideną palaikančiųjų teigė, kad balsuotų „iš esmės“ prieš D. Trumpą, o 32 proc. – taip balsuotų dėl to, kad jiems patinka buvęs JAV viceprezidentas. Savo ruožtu 73 proc. D. Trumpo šalininkų teigė, kad už jį balsuotų „iš esmės“ dėl to, kad jiems patinka dabartinis prezidentas, o 18 proc. – dėl to, kad jie nemėgsta J. Bideno.

Į šią „YouGov“ apklausą buvo įtraukta apie 2,5 tūkst. rinkėjų visoje šalyje.

Tai, kad J. Bidenas populiarumu tarp rinkėjų lenkia D. Trumpą, rodė ir kitos pastarosiomis savaitėmis surengtos JAV rinkėjų apklausos, tačiau pastaroji apklausa atkleidė didžiausią iki šiol atotrūkį.

59-ieji JAV prezidento rinkimai numatyti lapkričio 3-ąją.