Apklausa: Vokietijos rinkimuose – konservatorių ir socialdemokratų lygiosios

Visuotiniai rinkimai Vokietijoje

Arminas Laschetas: Vokietijos dešinieji sieks formuoti Vyriausybę, net jei pralaimės rinkimusDešiniųjų kandidatas pakeisti Angelą Merkel Vokietijos kanclerio pareigose Arminas Laschetas sako, kad vis dar siekia vadovauti koalicinei Vyriausybei nepaisant to, jog prognozės rodo jo partijos pralaimėjimą socialdemokratams sekmadienį vykusiuose rinkimuose.„Padarysime viską, ką galime, kad suburtume Vyriausybę, vadovaujamą (konservatyviosios) sąjungos“, – šalininkams Berlyne sakė A. Laschetas.Pasak jo, rinkimų rezultatai „vis dar yra visiškai neaiškūs“.

Vokietijos rinkimuose – konservatorių ir socialdemokratų lygiosios, rodo rinkėjų apklausos (dar papildytas)Vokietijos socialdemokratų partija (SPD) ir centro dešinioji Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) surinko apylygiai balsų per sekmadienį vykusius parlamento rinkimus, žyminčius kanclerės Angelos Merkel 16 metų trukusio vadovavimo pabaigą, rodo balsavusių rinkėjų apklausos.Visuomeninės televizijos ARD paskelbtos apklausos rezultatai rodo, kad Socialdemokratų partijos (SPD) kandidatas į kanclerio postą Olafas Scholzas ir A. Merkel Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) ir jos regioninės partnerės Bavarijoje – Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) – kandidatas Arminas Laschetas tikriausiai gavo po 25 proc. balsų.Tuo metu visuomeninės televizijos ZDF apklausa socialdemokratams prognozuoja 26 proc., o CDU/CSU blokui – 24 proc. balsų.Abi apklausos rodo, kad Žaliųjų partija gali tikėtis maždaug 15 proc. balsų.Dėl ketvirtos vietos kovoja kraštutinė dešinioji „Alternatyva Vokietijai“ ir liberali Laisvoji demokratų partija (FDP), galbūt surinksiančios apie 11 proc. balsų. Kraštutinė kairioji „Die Linke“ balansuoja ant patekimo į parlamentą ribos su 5 proc. palaikymu.Šie rinkimai buvo vadinti vienais labiausiai neprognozuojamų per naujausią šalies istoriją. Epochos pabaigą žymintis balsavimas įstumia Vokietiją, stabilumo sinonimą, į politinio neapibrėžtumo erą.Prieš rinkimus apie 40 proc. šių rinkėjų yra sakę, jog dar neapsisprendė, kaip balsuos. Maždaug tokia pat dalis rinkėjų, tarp kurių buvo ir A. Merkel, jau balsavo paštu.Pasak analitikų, ši tendencija, stebima tęsiantis koronaviruso pandemijai, dar gali reikšmingai pakeisti faktinius rezultatus.Nei SPD, nei CDU-CSU nesurinkus reikalingos daugumos balsų, kad galėtų savarankiškai formuoti vyriausybę, šalies gali laukti savaitės, o gal net mėnesiai sudėtingų derybų dėl koalicijos.Po paskutinių rinkimų, kurie Vokietijoje įvyko 2017 metų rugsėjį, CDU-CSU koaliciją su SPD suformavo tik kitų metų vasarį.KlystkeliaiSPD, seniausia Vokietijos partija, visuomenės apklausose dar prieš kelis mėnesius atrodė taip blogai, kad daugelis nurašė jos galimybes apskritai turėti vietą naujos kadencijos Vyriausybėje.Tačiau O. Scholzas, ne itin spalvingas, tačiau kompetetingas buvęs Hamburgo meras, dabar turi realias galimybes tapti pirmuoju SPD deleguotu kancleriu po Gerhardo Schroederio, palikusio pareigas 2005 metais.Kitu atveju, Vyriausybei toliau vadovaus konservatoriai, nepaisant to, kad jų rezultatai rinkimuose bus prasčiausi nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.Dar vasarą jų kandidatas A. Laschetas buvo laikomas realiausiu kandidatu tapti didžiausios Europos ekonomikos kancleriu, tačiau politiko populiarumas smuko po virtinės klaidų, įskaitant atvejį, kai vasarą jis buvo užfiksuotas besijuokiantis pagerbiant potvynių Vokietijoje aukas.Tuo tarpu O. Scholzo, kurio galimybės realiai dalyvauti šiose lenktynėse metų pradžioje atrodė miglotos, reitingai pradėjo augti, išvengus tokių gėdingų klaidų.Priešrinkiminėms apklausoms rodant A. Lascheto pralaimėjimą, konservatoriai į kovą metė kozirį – A. Merkel.Nors kadenciją baigianti kanclerė planavo aktyviai nedalyvauti kampanijoje, ji dalyvavo paskutiniame A. Lascheto ture po Vokietiją. Tai paskutinėmis kampanijos dienomis padėjo CDU-CSU kiek atsigriebti po smukusio populiarumo.Žaliųjų vaidmuoNors vokiečiai klimato kaitą prieš rinkimus įvardijo kaip vieną didžiausių problemų, tai nevirto triuškinamais rezultatais žaliesiems.Anksčiau šiemet Žaliųjų partijos reitingai šoktelėjo po 40-metės Annalenos Baerbock paskelbimo kandidate į kancleres, o vienu metu ji net buvo populiariausia politine jėga Vokietijoje.Tačiau po virtinės A. Baerbock klaidų, įskaitant plagijavimo skandalą, žaliųjų pozicijos visuomenės apklausose nusistovėjo ties maždaug 17 procentų.Nors kanclerio postas žaliesiems tapo nebeįkandamas, partija, tikėtina, turės vaidmenį naujoje Vokietijos vyriausybėje.Visi statymai, susiję su būsimąja valdančiąja koalicija, žlugo, nes SPD ir konservatoriams gali tekti vėl kartu kurti daugumą, jeigu rinkimuose partijos išties surinks panašų kiekį balsų.Prieš rinkimus O. Scholzas sakė, kad pageidautų sąjungos su žaliaisiais.A. Laschetas siuntė žinutes, kad bandytų kurti koaliciją net jeigu CDU-CSU nelaimėtų rinkimų. Tokiu atveju jam reikėtų tikėtis Žaliųjų partijos ir liberaliosios FDP paramos.Tačiau antra vieta reikštų didžiulį smūgį dešiniesiems, dominavusiems Vokietijos politikoje nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir rinkimuose niekada nerinkusiems mažiau nei 30 proc. balsų.

Vokietijos kanclerės Merkel partija nusivylusi savo pasirodymu parlamento rinkimuoseVokietijos kanclerės Angelos Merkel centro dešiniosios Krikščionių demokratų sąjungos (CSU) generalinis sekretorius pareiškė esąs nusivylęs konservatorių bloko pasirodymu sekmadienį vykusiuose visuotiniuose rinkimuose, balsavusių rinkėjų apklausoms rodant, kad šis aljansas veikiausiai gaus 24–25 proc. balsų ir nežymiai atsilieka nuo centro kairiųjų socialdemokratų.„Pralaimėjimai kartūs, palyginus su praeitais rinkimais“ 2017 metais, kai CDU ir jos partnerė Bavarijoje – Krikščionių socialinė sąjunga (CSU) kartu surinko daugiau kaip 30 proc. balsų, žurnalistams sakė Paulis Ziemiakas.

Vokietijos socialdemokratų partija teigia gavusi „aiškų mandatą“ dirbti vyriausybėjeVokietijos centro kairioji Socialdemokratų partija (SPD) turi „aiškų mandatą valdyti“, sekmadienį pareiškė jos sekretorius Larsas Klingbeilis, balsavusių rinkėjų apklausoms parodžius, kad socialdemokratai per visuotinius rinkimus gavo 25–26 proc. balsų.Tačiau apklausos taip pat rodo, jog konservatorių blokas gavo beveik tiek pat – 24–25 proc. balsų.„Išsikovojome, kad sugrįžtume kaip SPD – SPD sugrįžo, SPD aiškiai turi mandatą valdyti“, visuomeniniam transliuotojui ZDF sakė L. Klingbeilis.

Prie kai kurių balsavimo apylinkių Berlyne nusidriekė eilėsPrie kai kurių balsavimo apylinkių Vokietijos sostinėje nusidriekė eilės ir kilo sumaiščių, pritrūkus balsavimo biuletenių bei darbuotojų, praneša televizija „Welt“.Ji pažymi, jog taip galėjo nutikti todėl, kad sekmadienį vyksta ne tik Vokietijos parlamento rinkimai, bet ir Berlyno maratoras, todėl centrinės miesto gatvės uždarytos.Anot „Welt“, kai kuriose balsavimo apylinkėse pristigus biuletenių, jų darbuotams teko pasinaudoti dviračių kurjerių paslaugoms biuleteniams skubiai atgebenti.„Twitter“ vartotojai rašo, kad jiems prie balsavimo apylinkų teko laukti dvi valandas, daug piliečių nervinosi ir išėjo namo nebalsavę.Tuo pat metu sekmadienį Berlyne, kartu su parlamento rinkimais, vyksta šios federalinės žemės parlamento rinkimai.Balsavimo apylinkės Vokietijoje užsidarys 18 val. vietos laiku (19 val. Lietuvos laiku).

Merkel įpėdinio poelgis prieš kameras sukėlė tikrą audrą Iš politikos besitraukiančios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel įpėdiniu laikomas Arminas Laschetas per sekmadienį šalyje vykstančius parlamento rinkimus balsavo gimtajame Acheno mieste ir balsavimo biuletenį sulenkė taip, kad buvo matyti, už ką jis balsavo.Vargiai ką nors nustebino tai, kad jis balsavo už savo partiją – Krikščionių demokratų sąjungą (CDU). Tačiau skandalas kilo dėl to, kad per rinkimus privaloma balsuoti slaptai, o balsavimo biuleteniai „privalo būti sulenkti taip, kad nebūtų matomi pasirinkimai“, kad nebūtų daroma įtaka kitiems rinkėjams.Toks riktas, padarytas gyvai prieš kameras, sukėlė tikrą audrą tviteryje, kur kai kurie internautai tai pavadino „įvarčiu į savus vartus“. Tačiau rinkimų komisijos vadovas Georgas Thielis vėliau nurodė, kad šis balsas bus įskaičiuotas.„Šalies mastu žinomas politikas, kaip ir tikėtasi, balsavo už savo partiją. Tai neturės įtakos rinkėjams“, – tviteryje parašė jis.Šiuo metu A. Laschetas nuo savo konkurento socialdemokrato (SPD) vicekanclerio ir finansų ministro Olafo Scholzo trimis punktais.Vasaros pradžioje jam pavyko nežymiai išsiveržti į priekį reitinguose, tačiau tuomet jis buvo užfiksuotas besijuokiantis tuo metu, kai prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris sakė kalbą liepą kilusių mirtingų potvynių šalies vakaruose aukoms atminti.Dėl šio incidento A. Laschetas susilaukė didžiulė kritikos, o smuktelėjęs CDU populiarumas leido SPD įsiveržti į priekį.

O. Scholzas – socialdemokratas, nusitaikęs pakeisti A. MerkelOlafas Scholzas, centro kairiųjų Socialdemokratų partijos (SPD) kandidatas pakeisti Angelą Merkel kanclerio poste, yra vienas įtakingiausių Vokietijos politikų, turintis kruopštaus, patikimo ir labai ambicingo žmogaus reputaciją. Būdamas A. Merkel finansų ministras ir vicekancleris, jis palaikė glaudžius ryšius su kanclere ir netgi siekė įsitvirtinti kaip tikrasis jos politikos tęstinumo kandidatas, nors ir priklauso kitai partijai. Neseniai jis buvo nufotografuotas žurnalo „Sueddeutsche Zeitung“ viršeliui sunėręs rankas rombu. Pakartojęs garsųjį A. Merkel gestą jis sukėlė varžovų iš A. Merkel CDU stovyklos nuostabą. Dėl savo manieros kalbėti it automatas Šolcomatu („Scholzomat“) pravardžiuojamas O. Scholzas vargu ar išsiskyrė charizma prieš sekmadienio rinkimus. Tačiau, kitaip nei du pagrindiniai jo varžovai – Arminas Laschetas iš A. Merkel CDU-CSU aljanso ir Annalena Baerbock iš žaliųjų, – 63 metų politikas kampanijos kelyje sugebėjo išvengti gėdingų klaidų. Todėl dabar jis yra favoritas vadovauti kitai Vokietijos koalicinei vyriausybei. Būdamas finansų ministras, O. Scholzas savo darbininkų partijoje įsitvirtino kaip konservatyvios fiskalinės drausmės šalininkas.Atsargus požiūrisNepaisant to, kad sutiko išjungti Vokietijos taip branginamą „skolų stabdį“, kad būtų užkirstas kelias žalingiems koronaviruso pandemijos padariniams, O. Scholzas primygtinai reikalavo iki 2023 metų grįžti prie šios politikos. „Visa tai brangiai atsieina, bet nieko nedaryti būtų dar brangiau“, – tuomet sakė jis. Dėl savo atsargaus požiūrio O. Scholzas kartais atsidurdavo SPD paraštėse, liko nepastebėtas 2019 metais renkant partijos vadovą, kai pirmenybė buvo atiduota dviem palyginti nežinomiems kairiesiems. Tačiau per rinkimų kampaniją jis laikėsi pavyzdinės SPD politikos, remdamas planuojamą turto mokestį ir minimalios algos didinimą. Nepaisant to, kad O. Scholzas pasisako už griežtą Vokietijos fiskalinę drausmę, būdamas Hamburgo meras nuo 2011 iki 2018 m., jis plačiai atvėrė piniginę miesto koncertų salei „Elbphilharmonie“ finansuoti. O. Scholzas, kurio šūkis yra „Galiu dalinti tik tai, ką turiu“, teisino šias išlaidas tuo, kad miesto finansai sveiki. Gimęs šiauriniame Osnabriuko mieste, paauglystėje O. Scholzas įstojo į SPD. Jį žavėjo kairesni idealai, bet netrukus jis pasirinko labiau centristinį kursą. Baigęs teisininko, kurio specializacija – darbo reikalai, studijas, 1998 m. O. Scholzas buvo išrinktas į nacionalinį parlamentą. Tais pačiais metais jis vedė kolegę SPD politikę Brittą Ernst. „Ne itin emocingas“ 2002–2004 m. būdamas SPD generalinis sekretorius jis ir užsidirbo „automato“ pravardę, sausai, bet nenuilstamai gindamas nepopuliarias jo garbinamo tuomečio kanclerio Gerhardo Schroederio darbo reformas.Būdamas pirmosios A. Merkel koalicinės vyriausybės darbo ministras 2007–2009 m. O. Scholzas padėjo išvengti masinių atleidimų per finansų krizę, įtikinęs įmones sutrumpinti darbo valandas, valstybei prisidedant prie atlyginimų, – tokia politika buvo kartojama ir per pandemiją. Beveik dešimtmetį buvęs SPD vadovo pavaduotojas O. Scholzas taip pat palaiko gilesnę euro zonos integraciją ir didesnį Vokietijos įnašą į Europos Sąjungos biudžetą po „Brexito“. O. Scholzas ir pats prisipažįsta „nesąs pernelyg emocingas politikoje“. Tačiau jo ramus elgesys padėjo jam išgyventi neramius laikus, kai jis dirbo finansų ministru, įskaitant ir „Wirecard“ sukčiavimo skandalą. „Wirecard“, kadaise buvusi kylanti Vokietijos finansų technologijų žvaigždė, pernai pranešė apie bankrotą, tai buvo vadinama didžiausiu Vokietijos pokario apskaitos skandalu. Visai neseniai O. Scholzas sulaukė kritikos dėl įtarimų, kad jo Finansų ministerijai pavaldi kovos su pinigų plovimu institucija nepranešė atitinkamoms institucijoms apie galimus pažeidimus. Tačiau kai per televizijos diskusijas A. Laschetas užpuolė jį dėl pinigų plovimo, O. Scholzas išliko visiškai ramus ir tik kelis kartus trumpai jį pertraukė kaltindamas „faktų iškraipymu“. Greitoje apklausoje po 90 minučių trukusių diskusijų žiūrovai paskelbė O. Scholzą nugalėtoju.

Antrojo pasaulinio karo bomba komplikavo balsavimą Vokietijos Vupertalio miesteVokietijos Vupertalio mieste federalinius rinkimus komplikuoja nesprogusi Antrojo pasaulinio karo laikų bomba – vieno gyvenamojo rajono gyventojų kol kas prašoma neiti prie balsadėžių. 500 metrų atstumu nuo bombos yra penkios rinkimų apylinkės, anksti sekmadienį sakė vakaruose esančio miesto atstovas spaudai. Rinkimų teisę turintiems balsuotojams patarta likti namuose. Neutralizuoti nesprogusią bombą buvo planuojama vėliau ryte. Kai tai bus padaryta, gyventojai galės eiti į rinkimų apylinkes. Visi norintys balsuoti tai dar gali padaryti rinkimų apylinkėse iki 18.00 val. (16.00 val. GMT laiku), sakė atstovas spaudai: „Dėl laiko nėra sunkumų“. Vis dėlto rinkimų apylinkės nebuvo uždarytos. Tie, kurie atvyko, nepaisydami valdžios institucijų kreipimosi, galėjo atiduoti savo balsą. Bomba buvo rasta vėlai šeštadienį netoli Vuperto upės. Naktį aplinkiniai namai buvo evakuoti. Šioje zonoje gyvena apie 1500 žmonių. Maždaug 400 jų prisiglaudė po laikina pastoge, o likusieji arba nuvyko pas draugus ar gimines, arba tuo metu jų nebuvo namuose.

Vokietijoje duris atvėrė balsavimo apylinkėsVokiečiai sekmadienį pradėjo balsuoti nacionaliniuose rinkimuose, kurie užbaigs 16 metų trukusį Angelos Merkel valdymą ir paaiškės, kas pakeis ją kanclerio pareigose. Balsavimo apylinkės buvo atidarytos 6.00 val. GMT laiku ir uždaromos 16.00 val. GMT laiku. Naujausios apklausos rodo, kad centro kairės Socialdemokratų partijos (SPD) kandidatas Olafas Scholzas labai nežymiai lenkia Arminą Laschetą iš A. Merkel CDU-CSU konservatorių aljanso.