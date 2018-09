Remiantis rugsėjo 17-19 dienomis atliktos apklausos duomenimis, Krikščionių demokratų sąjungos (CDU), Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) blokas ir Socialdemokratų partija (SPD) rinkimuose kartu surinktų 45 proc. balsų. CDU/CSU konservatyvus blokas gautų 28 proc. balsų, tačiau jis vis tiek išliktų stipriausia politine jėga Vokietijoje. Tuo tarpu AfD laimėtų 18 proc. balsų. Pernai rugsėjį vykusiuose rinkimuose AfD pelnė 12,6 proc. balsų. SPD rinkimuose atitektų tik 17 proc. balsų. Pernai rinkimuose partija surinko 20,5 proc. balsų, ir tai buvo prasčiausi rinkimų rezultatai SPD nuo 1949 metų. Parama didėja ir Vokietijos žaliųjų partijai. Rinkimuose 8,9 proc. balsų surinkusiems žaliesiems apklausoje atiteko 15 proc. Po pernai vykusių rinkimų kanclerei neįprastai ilgai (šešis mėnesius) nepavyko sudaryti koalicijos. Galiausiai buvo suformuota CDU/CSU ir SPD koalicija.

