Kaip rodo rugsėjo 4-ąją atliktos apklausos, kurioje dalyvavo per tūkstantį žmonių, rezultatai, 52 proc. respondentų nepritaria „Brexit“ įgyvendinimo planui, dėl kurio liepą vyriausybė susitarė Čekerso ministrės pirmininkės užmiesčio rezidencijoje. Tik 18 proc. apklaustųjų sakė palaikantys šį planą. Dar beveik trečdalis apklaustųjų neišsakė savo nuomonės šiuo klausimu. Be to, 46 proc. apklaustųjų sakė, kad po išstojimo iš ES norėtų glaudžių santykių su Briuseliu, o 33 proc. pareiškė norintys laisvesnių ryšių su Bendrija. Antradienį ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier pavadino Čekerso planą „mirusiu“ ir paragino Londoną vadovautis vadinamuoju Kanados modeliu įgyvendinant „Brexit“. Pastarąjį modelį palaiko buvęs Britanijos diplomatijos vadovas Borisas Johnsonas. Pastaruoju metu Britanijoje netyla nesutarimai dėl šalies išstojimo iš ES sąlygų. Nesutarimų esama ir valdančiųjų konservatorių gretose. Liepą premjerei priėmus vadinamąjį Čekerso planą, numatantį, kad Britanija pasitrauks iš ES bendrosios rinkos, bet išsaugos laisvąją prekybą žemės ūkio produktais ir kitomis prekėmis, sudariusi susitarimą dėl muitų ir ES taisyklių laikymosi, iš vyriausybės pasitraukė tuometiniai užsienio reikalų sekretorius B. Johnsonas ir „Brexit“ sekretorius Davidas Davisas. Londonas ir Briuselis turi vos kelis mėnesius, kad pasiektų susitarimą dėl ES ir JK „skyrybų“, turinčių įvykti 2019 metų kovo 29-ąją.

