Televizijos CBS užsakymu atlikto viešosios nuomonės tyrimo duomenimis, neigiamai D. Trumpo veiksmus šiame susitikime vertina 55 proc. respondentų. Tuo tarpu 32 proc. apklaustųjų nurodė esantys patenkinti prezidento pozicija viršūnių susitikime. Remiantis apklausa, tarp respondentų, palankiai vertinančių Amerikos ir Rusijos lyderių susitikimą, yra daugiau Respublikonų partijos šalininkų. Susitikimu patenkinti 68 proc. apklaustų respublikonų šalininkų. Tuo tarpu demokratų stovykloje D. Trumpo veiksmus palankiai įvertino vos 8 proc. respondentų. Tyrimas vyko liepos 17-18 dienomis. Jo metu buvo apklausti 1 007 suaugę amerikiečiai. Po viršūnių susitikimo D. Trumpą užgriuvo kritikos banga dėl daugelį šokiravusio ypatingo draugiškumo Rusijos lyderiui, ypač dėl pritarimo V. Putino pozicijai, kad Maskva nesikišo į 2016-ųjų JAV prezidento rinkimus, nors JAV žvalgybos vadovai tvirtina priešingai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.