Per pirmąjį rinkimų turą penktadienį ir šeštadienį paaiškės du finalistai, kurie po dviejų savaičių rungsis antrajame ture, nebent vienas iš devynių kandidatų laimės iš karto, surinkdamas daugiau nei 50 procentų balsų. J. Drahošas anksčiau buvo Čekijos mokslų akademijos (CAS) vadovas. Pasak Čekijos televizijos (CT) užsakytos apklausos, surinkęs 48,5 proc. balsų per antrąjį rinkimų turą sausio 26-27 dienomis, jis laimės prieš M. Zemaną, pelnysiantį 44 proc. balsų. Tačiau sausio 3-7 dienomis atlikta daugiau nei 1 000 respondentų apklausa, parodė, kad per pirmąjį turą laimės M. Zemanas, nugalėdamas kitus aštuonis kandidatus ir surinkdamas 42,5 proc. balsų, kai J. Drahošui teks 27,5 proc. 73 metų M. Zemanas, buvęs komunistas, stipriai palaikantis požiūrius prieš Rusiją, Kiniją ir imigrantus, siekia būti perrinktas antrajai kadencijai; pirmus tiesioginius ES narės Čekijos prezidento rinkimus jis laimėjo 2013 metais. Centristinių pažiūrų 68-erių J. Drahošas yra proeuropietiškas, remiantis NATO, CAS jis vadovavo nuo 2009 iki 2017 metų. CT užsakytą apklausą atliko viešosios nuomonės tyrimo bendrovės „Median“ ir „Kantar TNS“.

