Apkaltos idėją palaiko 44 proc. respondentų, sakoma pranešime. 79 proc. apklaustų Demokratų partijos šalininkų pritartų JAV prezidento nušalinimui, tuo tarpu tokią mintį palaikytų tik 9 proc. respublikonų. Be to, 49 proc. respondentų, nepalaikančių nė vienos iš partijų, taip pat pritaria apkaltos idėjai. Ši apklausa buvo atlikta po to, kai buvęs ilgametis prezidento asmeninis advokatas Michaelas Cohenas pripažino savo kaltę dėl šešių kaltinimų sukčiavimu ir dviejų kaltinimų pažeidus rinkimų kampanijos finansavimo taisykles, kai sumokėjo už tylą dviem moterims, tvirtinančioms, kad turėjo romanus su D. Trumpu. Apklausos rezultatai rodo, kad 64 proc. apklaustųjų įsitikinę, kad D. Trumpas žinojo apie tuos M. Coheno nusižengimus ir galbūt net pats prie jų prisidėjo. Internetu rugpjūčio 22-24 dienomis atliktoje apklausoje dalyvavo 4 362 pilnamečiai amerikiečiai. Po šio M. Coheno prisipažinimo imta aktyviai diskutuoti, kad JAV prezidentui gali būti inicijuota apkalta. Pats D. Trumpas visus kaltinimus neigia ir tvirtina, kad JAV ekonomika žlugtų, jei jis kada nors būtų nušalintas nuo pareigų apkaltos būdu. Jis sako nesuprantąs, kaip apskritai galima skelbti apkaltą „žmogui, kuris puikiai susidoroja su savo darbu“.

