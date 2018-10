„Turimais duomenimis, O. Kozlovskis, pasiųstas į (Ingušijos respublikos sostinę) Magasą stebėti prieš susitarimą dėl sienos nukreipto mitingo ir pareiškęs, kad buvo sumuštas ir pagrobtas Ingušijoje, kartu su šeima išvyko iš mūsų šalies“, – sakė agentūros pašnekovas. Anot jo, Rusijos Federacijos Tyrimų komiteto Ingušijos Respublikos tyrimų valdyba iš šio žmogaus teisių gynėjo negavo jokio raštiško pareiškimo. O. Kozlovskio išvykimo į užsienį faktą naujienų agentūrai „Interfax“ patvirtino šaltinis respublikos vyriausybėje. „Mus pasiekė tokia informacija. Jis iškart išvyko į užsienį. Matyt, tam buvo priežasčių“, – sakė šaltinis. Pirmadienį „Amnesty International“ spaudos tarnyba pranešė, kad organizacija kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl jos darbuotojo, atvykusio į Ingušiją stebėti protesto akcijų, pagrobimo ir jėgos panaudojimo prieš jį. Organizacijos duomenimis, O. Kozlovskis į Manasą atvyko spalio 5 dieną stebėti protestų, kurių banga kilo dėl rugsėjo 26 dieną Ingušijos ir Čečėnijos vadovų pasirašyto susitarimą dėl administracinės sienos tarp abiejų regionų nustatymo. „Kitos dienos vakarą nežinomas asmuo, prisistatęs protesto organizatorių atstovu, įviliojo O. Kozlovskį į savo automobilį, žadėdamas suorganizuoti susitikimą su protestuotojais. Tačiau jis buvo nuvežtas už miesto, išrengtas ir sumuštas. Jam taip pat buvo grasinta, kad jis bus sušaudytas“, – nurodė „Amnesty International“. Kremliaus žmogaus teisių tarybos vadovas Michailas Fedotovas pranešė kreipęsis į Tyrimų komiteto vadovą Aleksandrą Bastrykiną ir Ingušijos vadovą Junusą-Beką Jevkurovą su prašymu prižiūrėti, kaip vyksta bylos dėl O. Kozlovskio pagrobimo ir sumušimo tyrimas. „Praėjusios savaitės pabaigoje buvau susitikęs su O. Kozlovskiu ir „Amnesty International“ atstovybės Maskvoje vadove Natalija Zelencova. Jie mane informavo, kad jų darbuotojas buvo pagrobtas ir apiplėštas Ingušijoje“, – sakė M. Fedotovas. Policija tiria pranešimus apie teisių gynėjo pagrobimą Ingušijoje. Respublikos vidaus reikalų ministerija nurodė, kad informacija apie pagrobimą nepatvirtinta. Ingušijos vadovas savo ruožtu suabejojo O. Kozlovskio žodžiais, pareiškęs, kad jam keista, jog apie pagrobimą buvo pranešta praėjus savaitei po nusikaltimo. Teisių gynėjai Rusijoje, ypač – Kaukazo regione, nuolat praneša apie puldinėjimą. Rusijos pagrindinės teisių gynimo grupės „Memorial“ Čečėnijos skyriaus vadovas yra sulaikytas nuo sausio ir kaltinamas disponavęs narkotikais. Aktyvistai sako, kad kaltinimai jam yra sufabrikuoti. „Memorial“ biuras Ingušijoje sausio mėnesį buvo padegtas.

