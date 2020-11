Vis labiau aiškėjant, kad 2020-ųjų JAV prezidento rinkimus veikiausiai laimės demokratų kandidatas Joe Bidenas, D. Trumpas ėmėsi puolimo, tvirtindamas, esą per rinkimus buvo sukčiaujama ir tai buvo nukreipta prieš jį. D. Trumpas skundėsi dėl balsų skaičiavimo, nepagrįstai apsiskelbė nugalėtoju, švaistėsi niekuo neparemtais kaltinimais rinkimų klastojimu ir aiškino, kad laimėjo tose valstijose, kuriose jis arba pralaimėjo, arba laimėtojas jose dar neaiškus.

Reaguodamas į D. Trumpo komentarus, S. Colbertas nesivaržė. Jis teigė apsivilkęs juodai, nes besirengdamas D. Trumpo bandymams diskredituoti laisvų ir skaidrių rinkimų rezultatus norėjęs „vilkėti kažką niūraus“. S. Colbertas pridūrė, kad stovi, o ne sėdi kaip įprasta, nes „šįvakar Donaldas Trumpas labai stengėsi kažką nužudyti“.

"If you did not know that Joe Biden was getting close to 270, Donald Trump just provided all the proof you will ever need." pic.twitter.com/urOeCrbzHr