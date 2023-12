Kim Jong Unas apie tai kalbėjo pirmadienį, Penktojo nacionalinio motinų kongreso metu. Kaip nurodė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra KCNA, renginys įvyko Pchenjane ir truko dvi dienas (sekmadienį ir pirmadienį).

Šiaurės Korėjos vadovas tvirtino, kad motinos turi „svarbiausią revoliucinę užduotį“ – tinkamai išauklėti jaunesniąją kartą, kad padėtų jos atstovams tapti pagrindine visuomenės jėga.

Jis ragino imtis veiksmų mažėjant gimstamumui.

„Jeigu motina netaps komuniste, negalės savo vaikų užauginti komunistais ir paversti savo šeimos narių revoliucionieriais“, – Kim Jong Uno žodžius citavo KCNA.

Valstybinis transliuotojas taip pat parodė vaizdo įrašą, kuriame šalies galva šluostosi ašaras, klausydamasis aukštą postą užimančio valdininko kalbos apie motinų vaidmenį.

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un shed tears at the Fifth National Meeting of Mothers, held at Pyongyang Indoor Stadium on Sunday, where he emphasized the need to give birth to more children and adhere to government child-raising standards. pic.twitter.com/W81ey7cwmQ